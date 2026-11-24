Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w ubiegły czwartek na terenie powiatu leskiego. Z ustaleń dziennikarzy portalu nowiny24.pl wynika, że w jednym z prywatnych mieszkań doszło do niespodziewanego i przedwczesnego porodu. Pod wskazany adres natychmiast zadysponowano załogi pogotowia ratunkowego.

Szpital w Lesku bez porodówki ratuje życie wcześniaka

Pierwsza karetka przywiozła do Szpitala Powiatowego w Lesku nowo narodzone dziecko. Maluch znajdował się w skrajnie ciężkim stanie, a badania wykazały u niego silne wyziębienie oraz wygłodzenie. O powadze sytuacji w rozmowie z serwisem nowiny24.pl opowiedział dyrektor lecznicy Mirosław Leśniewski.

„Dostaliśmy umierającego noworodka”

- przekazał krótko szef placówki w wypowiedzi dla portalu nowiny24.pl.

Choć leski szpital nie ma już oddziału położniczego ani kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na przyjmowanie porodów, personel medyczny bez wahania przystąpił do akcji ratunkowej. Do walki o życie dziecka stanęli pediatrzy, ginekolodzy i położne. Ich determinacja pozwoliła na ustabilizowanie stanu wcześniaka i przekazanie go do specjalistycznej karetki, która zabrała pacjenta do szpitala w Rzeszowie. Dyrekcja placówki w Lesku nie ma obecnie informacji o dalszych losach i stanie zdrowia malucha.

Poród w domu. Matka wymagała pilnego zabiegu

Tuż po pierwszym transporcie do szpitala w Lesku dotarł drugi ambulans, którym przywieziono matkę dziecka. Kobieta po domowym porodzie znajdowała się w bardzo poważnym stanie, co wymusiło natychmiastowe przyjęcie na ginekologię i przeprowadzenie pilnego zabiegu. Już kolejnego dnia pacjentka podjęła jednak decyzję o wypisaniu się ze szpitala na własne żądanie.

Redakcja portalu nowiny24.pl zwraca uwagę, że pomyślny przebieg tej trudnej interwencji to efekt zmian wprowadzonych zaledwie kilka tygodni temu. Dokładnie 1 października tego roku w leskiej lecznicy wznowiono działanie oddziału ginekologicznego. Tylko dzięki tej decyzji w momencie dramatu na miejscu dyżurowali odpowiedni lekarze specjaliści oraz położne z dużym doświadczeniem w opiece nad noworodkami.

Kryzys finansowy w szpitalu w Lesku

Czwartkowa walka o życie dziecka zwraca szczególną uwagę ze względu na niedawne zamknięcie oddziału położniczego w Lesku, będącego ostatnią taką placówką w Bieszczadach. Jak przypominają dziennikarze, porodówka przestała funkcjonować 1 lipca 2025 roku z powodu braków kadrowych i przedłużających się remontów.

Dramatyczna akcja ratunkowa miała miejsce w momencie, gdy szpital zmaga się z potężnym kryzysem finansowym. Według doniesień serwisu nowiny24.pl, dyrektor Mirosław Leśniewski zamierza zrezygnować ze stanowiska, ponieważ w obecnych warunkach nie widzi już możliwości uratowania zadłużonej placówki.

„Po prostu nie daje się już opanować tej sytuacji”

- przyznał dyrektor szpitala, którego słowa przytacza portal nowiny24.pl.

Bezpośrednią przyczyną rezygnacji są pogłębiające się problemy z płynnością finansową oraz brak pieniędzy na pensje dla personelu. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała już kierownictwu, że wypłacenie kolejnej transzy zaniżonych pensji zakończy się grzywną w wysokości sięgającej nawet 60 tysięcy złotych.

„Nie dość, że będę pracował pół roku za darmo, to jeszcze dołożę do grzywny z własnej kieszeni”

- ocenił gorzko szef placówki w rozmowie z portalem nowiny24.pl.