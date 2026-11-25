Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich mieszkańców miasta – jakość powietrza w stolicy Podkarpacia jest dziś bardzo dobra. Pomiary prowadzone we wszystkich rejonach miasta jednoznacznie wskazują, że stężenia szkodliwych pyłów są znikome, a stan atmosfery sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Mimo chłodniejszej aury i trwającego sezonu grzewczego, dym z domowych kominów i pieców oraz dym z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi. Nie dochodzi dziś do zjawiska, w którym zimne powietrze uwięziłoby zanieczyszczenia pod niewidzialną pokrywą. Oznacza to doskonałe warunki do długich spacerów z dziećmi, aktywności sportowej na zewnątrz czy przewietrzenia mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby lepiej zrozumieć napływające odczyty, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Zgodnie z normami GIOŚ dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast roczna norma dla drobniejszego pyłu PM2.5 wynosi 20 µg/m³ (dla pyłu PM2.5 Światowa Organizacja Zdrowia zaleca surowszą normę dobową wynoszącą 15 µg/m³).

Oto szczegółowy raport z rzeszowskich stacji pomiarowych zarejestrowany o godzinie 09:00:

Rzeszów, Al. Rejtana: o godzinie 09:00 pomiar pyłu PM10 wyniósł 22.8 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), co stanowi niecałe 46% dobowej normy dopuszczalnej. Na tej stacji nie jest prowadzony bezpośredni pomiar PM2.5, jednak ogólny indeks stacji w skali GIOŚ to Bardzo dobry.

o godzinie 09:00 pomiar pyłu PM10 wyniósł 22.8 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), co stanowi niecałe 46% dobowej normy dopuszczalnej. Na tej stacji nie jest prowadzony bezpośredni pomiar PM2.5, jednak ogólny indeks stacji w skali GIOŚ to Bardzo dobry. Rzeszów, Al. Piłsudskiego: o godzinie 09:00 odnotowano stężenie PM10 na poziomie 20.9 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), co daje niespełna 42% normy dobowej, oraz PM2.5 na poziomie 17.5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Ogólny indeks stacji określono jako Bardzo dobry.

o godzinie 09:00 odnotowano stężenie PM10 na poziomie 20.9 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), co daje niespełna 42% normy dobowej, oraz PM2.5 na poziomie 17.5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Ogólny indeks stacji określono jako Bardzo dobry. Rzeszów, ul. Starzyńskiego: o godzinie 09:00 wartość pyłu PM10 wyniosła 20.9 µg/m³ (41,8% limitu dobowego), a pyłu PM2.5 19.1 µg/m³.

o godzinie 09:00 wartość pyłu PM10 wyniosła 20.9 µg/m³ (41,8% limitu dobowego), a pyłu PM2.5 19.1 µg/m³. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego: o godzinie 09:00 wskaźnik PM10 pokazał 23.3 µg/m³ (46,6% dobowego limitu), a PM2.5 osiągnął poziom 19 µg/m³.

Wszystkie pomiary w Rzeszowie utrzymują się znacznie poniżej 50% dopuszczalnych limitów dobowych dla PM10, co potwierdza, że otaczające nas powietrze jest dziś wyjątkowo czyste.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanka wilgotnej mgły oraz brudnych cząsteczek pochodzących głównie z domowych pieców i spalin samochodowych. Te drobne, niewidoczne dla oka drobiny zanieczyszczeń mogą łatwo wnikać do płuc i ukrwienia, powodując podrażnienia dróg oddechowych. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na długi spacer lub trening, zwłaszcza podczas chłodniejszych dni sezonu grzewczego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie