Do dramatycznych wydarzeń w opactwie sióstr benedyktynek w podkarpackim Jarosławiu doszło 24 września. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował przebywających tam ludzi. W wyniku wielu pchnięć śmierć na miejscu poniósł ksiądz Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby, w tym dwaj kolejni duchowni, odniosły rany. Stan części poszkodowanych był na tyle ciężki, że o ich przeżycie musieli walczyć lekarze. Obecnie pojawia się ryzyko, że ostateczny bilans tego ataku okaże się jeszcze tragiczniejszy.

Z informacji zdobytych przez dziennikarza RADIA ESKA wynika, że 51-letni Krzysztof G. odszedł w środę (18 listopada) w godzinach wieczornych. Należał on do grona dwóch osób, które najmocniej ucierpiały podczas wrześniowej napaści. Z powodu rozległych ran mężczyzna spędził kilkanaście dni w szpitalu, skąd wypisano go do domu 12 października. Niestety, dokładnie pięć tygodni po opuszczeniu placówki medycznej poszkodowany zmarł.

„Potwierdzam, że wczoraj w godzinach wieczornych zmarł jeden z pokrzywdzonych z ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jego zgon nastąpił w domu. Organy ścigania nie zostały o tym powiadomione. Zabezpieczyliśmy już zwłoki pokrzywdzonego do sekcji zwłok” – mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Kluczowe jest teraz ustalenie, czy śmierć 51-latka była bezpośrednim następstwem ran zadanych przez nożownika. Gdyby ten scenariusz się potwierdził, sprawca oskarżony o zabójstwo księdza usłyszy kolejny zarzut morderstwa. Prokuratura wstrzymuje się jednak od ostatecznych wniosków, czekając na rozstrzygające wyniki badań sekcyjnych.

„Oczywiście na tym etapie trudno nam powiedzieć, co było przyczyną zgonu i czy zgon miał związek z doznanymi w tym dniu obrażeniami. Na te pytania odpowie biegły po przeprowadzonej sekcji zwłok” – wyjaśnia prokurator Taciuch-Kurasiewicz.

Bezpośrednio po krwawych wydarzeniach w Jarosławiu funkcjonariusze policji ujęli 31-letniego obywatela Ukrainy, Ihora M. Śledczy przedstawili mu łącznie pięć zarzutów, które obejmują zamordowanie duchownego oraz czterokrotne usiłowanie zabójstwa pozostałych rannych osób. Podejrzany przyznał się do winy, lecz skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Obecnie przebywa on w tymczasowym areszcie na terenie szpitala psychiatrycznego.

Przed prowadzącymi sprawę stoi teraz zadanie dokładnego zbadania przyczyn zgonu Krzysztofa G. Wykazanie związku między wrześniowymi obrażeniami a śmiercią 51-latka sprawi, że zarzut usiłowania zabójstwa zostanie zaostrzony do dokonanego morderstwa. Taki obrót spraw oznaczałby oficjalnie, że atak nożownika w opactwie doprowadził do śmierci dwóch osób.