Niezwykłe kwiaty zakwitły w Łańcucie

Te piękne kwiaty nazywane są królowymi orchidei! Cattleye najobficiej kwitną w listopadzie, tworząc wewnątrz budynku różowo-fioletową aleję. Prezentują się wręcz bajkowo, szczególnie gdy na zewnątrz jest szaro i ponuro.

Jak przypomina Joanna Garbulińska-Charchut z Muzeum - Zamku w Łańcucie, storczykarnia powstała z inicjatywy III ordynata łańcuckiego, Romana Potockiego.

- W czasach, gdy rodzina mieszkała w Łańcucie, orchideami dekorowano zamkowe pokoje oraz jadalnie. Kwiaty wymieniano dwa razy w ciągu dnia, a ich kolor dobierano bezpośrednio do zastawy stołowej. Łańcucka kolekcja była znana wśród europejskiej arystokracji oraz koronowanych głów. Po śmierci Romana Potockiego jego żona, Elżbieta, poleciła ściąć wszystkie kwitnące wówczas okazy i złożyć je razem z nim do grobu.

Po II wojnie światowej wszystko się zmieniło, a na terenie obecnej Storczykarni działało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Orchidee hodowano wyłącznie w celach sprzedażowych - do kwiaciarni. Sam obiekt był zamknięty dla zwiedzających.

Na szczęście, od niemal 20 lat, bo od 2007 roku, kiedy zakończyły się prace rewitalizacyjne, ponownie otwarto ekspozycję. Obecnie kolekcję – obejmującą zarówno okazy z czasów Potockich, jak również inne gatunki storczyków – można oglądać codziennie. Choć główna ekspozycja Zamku jest w tym momencie zamknięta dla zwiedzających z powodu przerwy konserwatorskiej, storczykarnia jest otwarta przez 7 dni w tygodniu.

Bilet normalny do Storczykarni kosztuje 15 zł, ulgowy jest w cenie 10 zł /os. W poniedziałki obowiązuje wstęp bezpłatny.