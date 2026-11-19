Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Odczyty z lokalnych punktów pomiarowych wskazują, że stan powietrza w stolicy Podkarpacia jest dziś bardzo dobry, a w części miasta określony jako dobry. Przy Alei Piłsudskiego jakość powietrza oceniono jako bardzo dobrą, natomiast na stacji przy Alei Rejtana ogólny wskaźnik wynosi dobry, ze stężeniami samych pyłów w klasie bardzo dobrej.

Przewietrzanie miasta przez chłodniejsze podmuchy wiatru skutecznie zapobiega sytuacji, w której dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny samochodowe gromadzą się tuż przy ziemi. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu unoszące się w powietrzu występują dziś w śladowych ilościach. To znakomity moment na spacer wokół rzeszowskiego Rynku, rekreację nad Wisłokiem czy przewietrzenie całego mieszkania.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Oficjalna polska norma dobowa dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 roczna norma dopuszczalna to 20 µg/m³, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dodatkowo, by stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Szczegółowy zestaw danych ze stacji pomiarowych w Rzeszowie z dnia 19 listopada prezentuje się następująco:

Rzeszów, Al. Rejtana (pomiar z godz. 07:00) – PM10: 8.9 µg/m³ (indeks pyłów PM10 i PM2.5: bardzo dobry, indeks ogólny: dobry).

(pomiar z godz. 07:00) – PM10: 8.9 µg/m³ (indeks pyłów PM10 i PM2.5: bardzo dobry, indeks ogólny: dobry). Rzeszów, Al. Piłsudskiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.5 µg/m³, PM2.5: 2.9 µg/m³ (indeks ogólny: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.5 µg/m³, PM2.5: 2.9 µg/m³ (indeks ogólny: bardzo dobry). Rzeszów, ul. Starzyńskiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.2 µg/m³, PM2.5: 4.7 µg/m³.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10: 5.2 µg/m³, PM2.5: 4.7 µg/m³. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10: 7.1 µg/m³, PM2.5: 3.7 µg/m³.

Wartości pyłu PM10 sięgają maksymalnie 8.9 µg/m³, co stanowi zaledwie około 18% dobowego limitu bezpieczeństwa wyznaczonego przez GIOŚ. Również stężenia pyłu PM2.5 pozostają nisko poniżej dziennych progów ostrożnościowych WHO. Jakość powietrza w całym mieście sprzyja zdrowiu i umożliwia swobodne planowanie dnia na zewnątrz.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła zanieczyszczeń, która powstaje z połączenia dymu z domowych pieców i kominów oraz spalin z rur wydechowych aut. Najczęściej tworzy się podczas bezwietrznych i mroźnych dni, gdy warstwa ciepłego powietrza działa jak niewidzialna pokrywka, blokując dym przy ziemi i uniemożliwiając mu ucieczkę w górę. W takich warunkach niebezpieczne pyły trafiają prosto do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli opiekujesz się dziećmi lub osobami starszymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie