12 nowych miast w Polsce. Pojawią się w aż 6 województwach

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12 nowych miast w Polsce od 2027 roku
Decyzja jest już oficjalna. Rada Ministrów wydała 29 lipca 2026 roku rozporządzenie w sprawie m.in. nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Dokument został opublikowany dzień później w Dzienniku Ustaw. Nowy status wszystkich 12 miejscowości zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Zmiany będą widoczne w różnych częściach kraju. Zgodnie z rozporządzeniem status miasta otrzymają:
- Choceń – woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski,
- Milejów – woj. lubelskie, powiat łęczyński,
- Rzekuń – woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki,
- Czudec – woj. podkarpackie, powiat strzyżowski,
- Gorzyce – woj. podkarpackie, powiat tarnobrzeski,
- Wielopole Skrzyńskie – woj. podkarpackie, powiat ropczycko-sędziszowski,
- Żołynia – woj. podkarpackie, powiat łańcucki,
- Bakałarzewo – woj. podlaskie, powiat suwalski,
- Filipów – woj. podlaskie, powiat suwalski,
- Mielnik – woj. podlaskie, powiat siemiatycki,
- Kazimierz Biskupi – woj. wielkopolskie, powiat koniński,
- Kobyla Góra – woj. wielkopolskie, powiat ostrzeszowski.
Najwięcej, bo cztery nowe miasta, pojawią się w województwie podkarpackim.
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Co ciekawe, określenie "nowe miasta" może być nieco mylące. Część miejscowości z rządowej listy ma bowiem za sobą wielowiekową miejską historię. W ich przypadku bardziej trafne jest stwierdzenie, że odzyskają prawa miejskie.
Dobrym przykładem są Bakałarzewo i Filipów na Podlasiu. Obie miejscowości były w przeszłości miastami, ale utraciły ten status w XIX wieku. Od 1 stycznia 2027 roku ponownie znajdą się więc na oficjalnej liście polskich miast.
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Nowe miasta to tylko część administracyjnych zmian zaplanowanych przez rząd. To samo rozporządzenie przewiduje również korekty granic niektórych gmin i miast.
Zmiany od 1 stycznia 2027 roku obejmą m.in. gminy Dobrcz i Koronowo w woj. kujawsko-pomorskim, Firlej i Michów w woj. lubelskim czy Stary Sącz i Nowy Sącz w Małopolsce. Zmienią się także granice Rybnika. Jedna z większych terytorialnie zmian nastąpi nad Bałtykiem. Łazy zostaną przeniesione z gminy Sianów do gminy Mielno