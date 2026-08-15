12 nowych miast w Polsce. Pojawią się w aż 6 województwach

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-08-15 16:45

Mapa Polski już wkrótce się zmieni. Od 1 stycznia 2027 roku status miasta otrzyma 12 miejscowości położonych w sześciu województwach. Najwięcej nowych miast pojawi się na Podkarpaciu, ale zmiany obejmą również województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie.

Palec osoby wskazujący na mapie okolice Giżycka. O nowych miastach w Polsce przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Canva.com

12 nowych miast w Polsce od 2027 roku

Decyzja jest już oficjalna. Rada Ministrów wydała 29 lipca 2026 roku rozporządzenie w sprawie m.in. nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Dokument został opublikowany dzień później w Dzienniku Ustaw. Nowy status wszystkich 12 miejscowości zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Zmiany będą widoczne w różnych częściach kraju. Zgodnie z rozporządzeniem status miasta otrzymają:

  • Choceń – woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski,
  • Milejów – woj. lubelskie, powiat łęczyński,
  • Rzekuń – woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki,
  • Czudec – woj. podkarpackie, powiat strzyżowski,
  • Gorzyce – woj. podkarpackie, powiat tarnobrzeski,
  • Wielopole Skrzyńskie – woj. podkarpackie, powiat ropczycko-sędziszowski,
  • Żołynia – woj. podkarpackie, powiat łańcucki,
  • Bakałarzewo – woj. podlaskie, powiat suwalski,
  • Filipów – woj. podlaskie, powiat suwalski,
  • Mielnik – woj. podlaskie, powiat siemiatycki,
  • Kazimierz Biskupi – woj. wielkopolskie, powiat koniński,
  • Kobyla Góra – woj. wielkopolskie, powiat ostrzeszowski.

Najwięcej, bo cztery nowe miasta, pojawią się w województwie podkarpackim.

Polecany artykuł:

Ten kleszcz zawiera neurotoksyny. Jest najgroźniejszy na świecie

Duże zmiany po latach

Co ciekawe, określenie "nowe miasta" może być nieco mylące. Część miejscowości z rządowej listy ma bowiem za sobą wielowiekową miejską historię. W ich przypadku bardziej trafne jest stwierdzenie, że odzyskają prawa miejskie.

Dobrym przykładem są Bakałarzewo i Filipów na Podlasiu. Obie miejscowości były w przeszłości miastami, ale utraciły ten status w XIX wieku. Od 1 stycznia 2027 roku ponownie znajdą się więc na oficjalnej liście polskich miast.

Polecany artykuł:

Tu kobiety żyją najdłużej w Polsce. Oto ich sposób na długowieczność

Mapa Polski zmieni się nie tylko przez nowe miasta

Nowe miasta to tylko część administracyjnych zmian zaplanowanych przez rząd. To samo rozporządzenie przewiduje również korekty granic niektórych gmin i miast.

Zmiany od 1 stycznia 2027 roku obejmą m.in. gminy Dobrcz i Koronowo w woj. kujawsko-pomorskim, Firlej i Michów w woj. lubelskim czy Stary Sącz i Nowy Sącz w Małopolsce. Zmienią się także granice Rybnika. Jedna z większych terytorialnie zmian nastąpi nad Bałtykiem. Łazy zostaną przeniesione z gminy Sianów do gminy Mielno

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie przekroczysz 7/10! Możemy się założyć
Pytanie 1 z 10
Pikardia to region w jednym z tych europejskich państw. Którym?
miasta