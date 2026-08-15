12 nowych miast w Polsce. Pojawią się w aż 6 województwach

12 nowych miast w Polsce od 2027 roku

Decyzja jest już oficjalna. Rada Ministrów wydała 29 lipca 2026 roku rozporządzenie w sprawie m.in. nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Dokument został opublikowany dzień później w Dzienniku Ustaw. Nowy status wszystkich 12 miejscowości zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Zmiany będą widoczne w różnych częściach kraju. Zgodnie z rozporządzeniem status miasta otrzymają:

Choceń – woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski,

Milejów – woj. lubelskie, powiat łęczyński,

Rzekuń – woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki,

Czudec – woj. podkarpackie, powiat strzyżowski,

Gorzyce – woj. podkarpackie, powiat tarnobrzeski,

Wielopole Skrzyńskie – woj. podkarpackie, powiat ropczycko-sędziszowski,

Żołynia – woj. podkarpackie, powiat łańcucki,

Bakałarzewo – woj. podlaskie, powiat suwalski,

Filipów – woj. podlaskie, powiat suwalski,

Mielnik – woj. podlaskie, powiat siemiatycki,

Kazimierz Biskupi – woj. wielkopolskie, powiat koniński,

Kobyla Góra – woj. wielkopolskie, powiat ostrzeszowski.

Najwięcej, bo cztery nowe miasta, pojawią się w województwie podkarpackim.

Duże zmiany po latach

Co ciekawe, określenie "nowe miasta" może być nieco mylące. Część miejscowości z rządowej listy ma bowiem za sobą wielowiekową miejską historię. W ich przypadku bardziej trafne jest stwierdzenie, że odzyskają prawa miejskie.

Dobrym przykładem są Bakałarzewo i Filipów na Podlasiu. Obie miejscowości były w przeszłości miastami, ale utraciły ten status w XIX wieku. Od 1 stycznia 2027 roku ponownie znajdą się więc na oficjalnej liście polskich miast.

Mapa Polski zmieni się nie tylko przez nowe miasta

Nowe miasta to tylko część administracyjnych zmian zaplanowanych przez rząd. To samo rozporządzenie przewiduje również korekty granic niektórych gmin i miast.

Zmiany od 1 stycznia 2027 roku obejmą m.in. gminy Dobrcz i Koronowo w woj. kujawsko-pomorskim, Firlej i Michów w woj. lubelskim czy Stary Sącz i Nowy Sącz w Małopolsce. Zmienią się także granice Rybnika. Jedna z większych terytorialnie zmian nastąpi nad Bałtykiem. Łazy zostaną przeniesione z gminy Sianów do gminy Mielno