Tu kobiety żyją najdłużej w Polsce. Oto ich sposób na długowieczność

Seniorki z Leska zdradzają sekret długiego życia

Lesko, niewielkie miasto położone w Bieszczadach, zwróciło uwagę nie tylko turystów. To właśnie tam mieszkają seniorki, które mimo zaawansowanego wieku nadal zachowują aktywność i pogodę ducha. Bohaterki reportażu "Dzień Dobry TVN" opowiedziały o tym, co ich zdaniem pozwoliło im cieszyć się dobrym zdrowiem przez wiele lat. Wśród nich znalazły się kobiety, które mają już ponad 80, a nawet ponad 90 lat. Ich codzienność pokazuje, że długowieczność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywnego życia.

Ruch zamiast siedzenia w domu

Jednym z elementów, który powtarza się w opowieściach seniorek, jest aktywność. Nie chodzi jednak o intensywne treningi czy ćwiczenia na siłowni. Dla mieszkanek Leska ruchem są przede wszystkim zwykłe, codzienne czynności.

Praca w ogrodzie, spacery czy zajmowanie się domem sprawiają, że pozostają w dobrej formie. Jak podkreślają seniorki, ważne jest, aby nie zatrzymywać się i każdego dnia mieć jakieś zajęcie. Bieszczadzkie otoczenie również odgrywa ważną rolę w historii mieszkanek Leska. Kontakt z naturą, świeże powietrze i spokojniejsze tempo życia to elementy, które wiele osób kojarzy z tym regionem.

Nie tylko zdrowie. Ważni są też ludzie

Mieszkanki Leska zwracają uwagę także na znaczenie relacji z innymi. Spotkania, rozmowy i obecność bliskich osób pomagają zachować aktywność oraz dobre nastawienie. To właśnie brak izolacji i utrzymywanie kontaktów społecznych jest jednym z elementów, który często pojawia się w rozmowach o zdrowym starzeniu się.

Historie seniorek z Leska pokazują więc, że nie ma jednej magicznej metody na długowieczność. Ich sposób na życie opiera się na kilku prostych zasadach: codziennym ruchu, aktywności, kontakcie z naturą i ludźmi.