Jadąc w Bieszczady, koniecznie się tu zatrzymaj. Większość o tym nie wie, a to prawdziwa perełka

Budowę pałacu zainicjował ród Firlejów, ale jego obecny, zachwycający wygląd to efekt gruntownej przebudowy przeprowadzonej w XIX wieku z inicjatywy Franciszka Mycielskiego. Na terenie rozległego parku zlokalizowano nie tylko główną rezydencję, ale też piętrową oficynę oraz budynki gospodarcze w kształcie litery L. W dwudziestoleciu międzywojennym Wiśniowa przyciągała artystów na liczne plenery malarskie, przez co dwór zyskał przydomek „Barbizonu Wiśniowskiego”. Regularnie organizowano tu również spotkania dla miłośników muzyki.

Podczas zwiedzania warto przyjrzeć się z bliska neoromańskiej kaplicy grobowej rodziny Mycielskich, pochodzącej z końcówki XIX stulecia.

Zaskakujące znalezisko w parku w Wiśniowej

Przechadzając się po parkowych ścieżkach, można natrafić na obiekt, który w dawnych czasach budził spore zdumienie, choć dziś nikogo by nie dziwił. Chodzi o wspólną mogiłę kota i psa. Do dziś można bez trudu odczytać wyrytą na nagrobku inskrypcję:

NAJPIĘKNIEJSZY PIES/ PANIEN MYCIELSKICH/ NAJWIERNIEJSZY TOWARZYSZ / FRED 14.VIII.1893 . 24.I.1904

Spacerując po terenie dawnej posiadłości, nie można pominąć wiekowej alei grabowej. Wzdłuż urokliwej ścieżki ustawiono wygodne ławki, idealne na krótki odpoczynek w otoczeniu przyrody i podziwianie malowniczych widoków. To również doskonała sceneria do zrobienia pamiątkowych fotografii.

Dąb Józef w Wiśniowej: Tytuł Europejskiego Drzewa Roku

Prawdziwą dumą wiśniowskiego parku jest Dąb Józef, który triumfował w konkursach na Polskie Drzewo Roku (2016) oraz Europejskie Drzewo Roku (2017). Wiek tego monumentalnego okazu szacuje się na imponujące 650 lat!

Drzewo zyskało status polskiego pomnika przyrody już w 1954 roku. Jego imię nie jest przypadkowe. Wiśniowa słynęła jako ośrodek spotkań artystycznej bohemy. Częstym gościem był tu słynny malarz Józef Mehoffer, którego dąb zachwycił na tyle, że utrwalił jego wizerunek na polskim banknocie stuzłotowym z lat trzydziestych minionego wieku. To właśnie na cześć tego wybitnego twórcy dąb nazwano Józefem. Z potężnym drzewem wiąże się także przejmująca opowieść z czasów II wojny światowej. Potwierdzone relacje głoszą, że wewnątrz pnia schronienie znaleźli uciekinierzy z Frysztaka - żydowscy bracia o nazwisku Hymi. Przetrwali tylko dzięki pomocy miejscowej ludności, która potajemnie dostarczała im pożywienie.

Dojazd do parku w Wiśniowej

Zabytkowy kompleks parkowo-dworski i dawny folwark w Wiśniowej znajdują się bezpośrednio przy trasie wojewódzkiej nr 988, stanowiącej popularny szlak w kierunku Sanoka. Bezpośrednio przy obiekcie usytuowany jest parking.