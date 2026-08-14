7-latek spadł z wysokości. Śmiertelny wypadek na placu zabaw

Wypadek 7-latka na placu zabaw w Zagórzu

Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że do zdarzenia doszło na terenie prywatnej nieruchomości przy ulicy Filtrowej. Siedmiolatek korzystał ze sprzętu służącego do zabawy i niespodziewanie runął w dół z wysokości kilku metrów. Portal Rzeszów News informuje, że chłopiec doznał bardzo poważnych obrażeń, co skutkowało nagłym zatrzymaniem akcji serca.

Osoby będące na miejscu od razu zaalarmowały służby ratunkowe.

Reanimacja i interwencja LPR w Zagórzu

Na prywatną posesję szybko dotarli ratownicy medyczni i zastępy straży pożarnej. Rozpoczęto intensywną resuscytację krążeniowo-oddechową, a strażacy przygotowali bezpieczne lądowisko dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo wielkich starań zespołu ratowniczego i długiej akcji, lekarz ostatecznie musiał stwierdzić zgon siedmiolatka. Portal o2.pl zaznacza w swoich doniesieniach, że takie wyjazdy do najmłodszych ofiar zawsze należą do najcięższych w pracy służb.

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci dziecka

Obecnie teren tragedii dokładnie sprawdzają policyjni technicy kryminalistyki, poszukując kluczowych śladów. Asp. szt. Anna Olenicz, reprezentująca sanocką policję, poinformowała w rozmowie z o2.pl, że wszelkie czynności dowodowe prowadzone są pod okiem prokuratora. Postępowanie ma dać odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do tego śmiertelnego upadku i jak dokładnie wyglądały ostatnie chwile przed zdarzeniem.

Na razie mundurowi milczą o szczegółach poprzedzających dramat. Wskazują jednak, że rzetelne wyjaśnienie całej sprawy jest dla nich kwestią nadrzędną.

Apel o bezpieczeństwo urządzeń zabawowych

Tragiczny wypadek wywołał ogromne poruszenie wśród mieszkańców okolicy. W związku z tym mundurowi apelują do dorosłych, by baczniej pilnowali najmłodszych. Zwracają uwagę na sprzęty stojące na prywatnych posesjach, ponieważ rzadziej przechodzą one restrykcyjne przeglądy techniczne w porównaniu do ogólnodostępnych stref zabawy.

Dlaczego chłopiec spadł? Trwa analiza faktów

Trwające śledztwo obejmuje analizę kilku wątków. Policjanci wraz z prokuratorem sprawdzają sprawność feralnego urządzenia, sposób, w jaki bawił się 7-latek oraz to, czy miał zapewnioną właściwą opiekę starszych osób. Pod lupę brane są również ewentualne wady konstrukcyjne sprzętu. Jak donosi Rzeszów News, śledczy zaznaczają, że ustalenie tych faktów pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zabawa zakończyła się śmiercią chłopca.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie