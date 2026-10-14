Zrobili 49-latkowi coś strasznego, wszystko nagrali. Kiedy wrzucili film do sieci, wkroczyła policja

Dwaj młodzi oprawcy nie tylko dręczyli swoją ofiarę, ale również postanowili uwiecznić swoje bestialstwo na filmie, który następnie udostępnili w internecie. Funkcjonariusze policji otrzymali powiadomienie, że na jednej z popularnych platform społecznościowych krąży wstrząsające wideo.

Jak się okazało, do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Sędziszowie Małopolskim. Napastnicy zachowywali się agresywnie wobec 49-latka, który był pod działaniem alkoholu. Kopali go, znieważali, poniżali, wyśmiewali, wyzywali i używali wobec niego słów wulgarnych. Pozbawili go również wolności poprzez skrępowanie rąk i nóg, a następnie pozostawili go w przydrożnym rowie - informuje policja.

Zarówno agresorzy, jak i ich 49-letnia ofiara pochodzą z terenów gminy Sędziszów Małopolski. Skandaliczne nagranie z całego zajścia zostało faktycznie opublikowane w mediach społecznościowych przez jednego ze sprawców.

Sąd w Ropczycach aresztował agresorów

Funkcjonariusze ujęli 17-latka i jego 18-letniego kolegę, a zebrane dowody pozwoliły prokuraturze na postawienie im poważnych zarzutów. Zgodnie z komunikatem policji, młodzi mężczyźni odpowiedzą za znęcanie się nad osobą nieporadną, bezprawne pozbawienie wolności oraz za stworzenie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd Rejonowy w Ropczycach przychylił się do wniosku śledczych i obaj podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na najbliższe trzy miesiące.