Rozprawa, która odbyła się w środę, 25 listopada trwała kilka minut i miała charakter techniczny. Obrońca pokrzywdzonej zapowiedział złożenie wniosku o włączenie jawności postępowania. I chce to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego posiedzenia, które na razie nie zostało wyznaczone przez sąd.

Nie ma tutaj podstaw do tego, aby ta rozprawa odbywała się w sposób tajny i uważam, że to jest sprawa o takim charakterze gatunkowym, że dobrze by było, żeby też społeczeństwo miało możliwość śledzenia przebiegu tego procesu. Dlatego też taki wniosek będzie złożony przed kolejną rozprawą, która będzie na pewno przez sąd wyznaczona - mówi pełnomocnik Darii Andrzej Mucha.

Żołnierz potrącił Darię na pasach w Rzeszowie

Przypomnijmy, do wypadku doszło pod koniec 2023 r na ul. Rzecha. 14-letnią wtedy Darię potrącił zawodowy żołnierz.

Dziewczynka szła około godz. 6.00 przez przejście dla pieszych na przystanek, skąd miała odjechać do szkoły. Wjechał w nią samochód, a dziecko przeleciało kilkanaście metrów. Daria trafiła do szpitala. Przeszła kilka operacji.

Początkowo w policyjnej notatce zapisano, że dziewczynka wbiegła na jezdnię poza przejściem.

Nagranie monitoringu pokazało jednak, że Daria znajdowała się na pasach. Sprawę nagłośnił tata Darii, który nie zgadzał się z wyrokiem nakazowym, który zapadł w tej sprawie 6 marca, nakładający na kierowcę grzywnę w wysokości 6 tys. zł oraz nawiązkę 5 tys. zł dla poszkodowanej.

Po tym, jak zapadł ten wyrok nakazowy targnęło mnie, bo ten wyrok jest nieadekwatny do tego co przeżyła moja córka - tłumaczył mężczyzna – mówił wtedy tata dziewczynki.

W maju do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom, którym zarzucono zapisanie nieprawdziwych informacji w służbowej notatce.