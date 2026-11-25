Do zdarzenia doszło we wtorek 10 listopada po godzinie 14.00 w miejscowości Lecka w gminie Błażowa, na terenie powiatu rzeszowskiego. Samochód marki Fiat, za którego kierownicą siedział 37-letni mężczyzna, potrącił czteroletnią dziewczynkę. Po wypadku dziecko przetransportowano do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że czterolatka została potrącona przez kierującego Fiatem. Dziecko z obrażeniami trafiło do szpitala. Niestety, wczoraj zostaliśmy powiadomieni przez placówkę o tym, że dziecko zmarło. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Decyzją prokuratora ciało dziecka zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych – poinformowała w rozmowie z „Super Expressem” komisarz Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Kierujący pojazdem 37-letni mężczyzna był trzeźwy. Okoliczności tragedii wyjaśni Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, a ciało zmarłej czterolatki zostało zabezpieczone do sekcji.

Tragiczny wypadek w Lecce. Szkoła i żłobek w Błażowej żegnają czteroletnią Michalinkę

Odejście czteroletniej Michalinki poruszyło mieszkańców okolicy. Poruszający wpis opublikowała Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Lecce.

Są pożegnania, na które brakuje słów. Z wielkim bólem żegnamy Michalinkę — naszą małą perełkę. Myślami jesteśmy z Jej Rodziną i Bliskimi. „Małe Aniołki odchodzą zbyt szybko, lecz ich światło pozostaje z nami na zawsze.”Michalinko, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach” – napisali Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice.

Wspomnienie o zmarłej dziewczynce zamieścił także Żłobek Maluszek w Błażowej, do którego wcześniej uczęszczała.

Spoczywaj w pokoju, Aniołku. Są chwilę, na które nie można się przygotować. Chwile, w których brakuje słów, a serce przepełnia smutek, żal i niedowierzanie. Dziś nasza żłobkowa społeczność pogrążona jest w głębokiej żałobie. W wyniku wypadku odeszła od nas Michalinka - nasza absolwentka, wychowanka, koleżanka, siostra Naszego Olusia, część naszej wielkiej żłobkowej rodziny. Michalinko, jeszcze niedawno byłaś wśród nas. Twój uśmiech, dziecięca radość i wspólnie spędzone chwile na zawsze pozostaną w naszych sercach. Choć Twoje życie zakończyło się zdecydowanie zbyt wcześnie, pamięć o Tobie pozostanie z nami na zawsze – przekazano na profilu placówki.