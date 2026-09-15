Zmiany na granicy polsko-ukraińskiej. Kosiniak-Kamysz zapowiada powstanie hesco-bastionów

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Mieszkańcy terenów przygranicznych muszą przygotować się na zauważalnie większy ruch w swoim otoczeniu. Szef resortu obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił plany dodatkowego zabezpieczenia przejść granicznych na wschodzie kraju. Dowództwo Generalne RSZ doprecyzowało, że projekt zakłada tworzenie nowych punktów obserwacyjno-strażniczych w strategicznych lokalizacjach, takich jak Dorohusk, Medyka oraz Korczowa. Minister obrony poinformował o tych krokach w mediach społecznościowych we wtorek. Zaznaczył, że rosyjskie działania bezpośrednio rzutują na stabilność całej Europy, dlatego rząd zdecydował się na rozbudowę infrastruktury wykorzystywanej przez pograniczników. Za prace w terenie odpowiadają już żołnierze z 18. Pułku Saperów, którzy zajmują się wzmacnianiem infrastruktury w rejonie polsko-ukraińskiej granicy.
Z kolei Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, za pośrednictwem serwisu X, poinformowało, że w działania włączeni są wojskowi z 4. oraz 18. Pułku Saperów w ramach szerszego projektu Tarcza Wschód. Skupiają się oni na wznoszeniu zapór z użyciem elementów hesco-bastion. Ich zadania obejmują również wsparcie inżynieryjne dla Straży Granicznej, a dokładniej jej Nadbużańskiego Oddziału. Działania te koncentrują się na tworzeniu infrastruktury obserwacyjno-strażniczej w rejonie Dorohuska, Medyki i Korczowej.
Polska Agencja Prasowa wyjaśnia, że hesco-bastiony to nowoczesna alternatywa dla worków z piaskiem. Są to specjalne kosze wykonane z siatki drucianej, wyłożone wytrzymałym materiałem, które wypełnia się sypkim kruszywem. Służą do szybkiego budowania tymczasowych przeszkód i umocnień.
Nocne ataki Rosji na Ukrainę i bezpośrednia bliskość granicy z Polską. "Pilna odprawa" z Donaldem Tuskiem
Weekendowe rosyjskie naloty na terytorium Ukrainy miały miejsce tuż przy polskiej granicy, gdzie zarejestrowano wybuchy dwóch bezzałogowców typu Geran-5. Jeden z nich uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia Dorohusk-Jagodzin, a drugi uszkodził lokomotywę pociągu jadącego do Warszawy, znajdującą się zaledwie dwa kilometry od terytorium RP. W związku z tymi wydarzeniami, w niedzielny wieczór odbyła się specjalna odprawa. Premier Donald Tusk zaznaczył, że działania zbrojne nabierają na sile i zbliżają się do terytorium Polski. Kolejnego dnia szef rządu odbył naradę z ministrami odpowiedzialnymi za obronność, dyplomację, finanse, sprawy wewnętrzne i służby specjalne, a także z dowódcami wojskowymi. Głównym tematem rozmów było opracowanie kolejnych kroków mających na celu poprawę bezpieczeństwa narodowego.
Źródło: PAP