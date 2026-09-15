Zmiany na granicy polsko-ukraińskiej. Kosiniak-Kamysz zapowiada powstanie hesco-bastionów

Mieszkańcy terenów przygranicznych muszą przygotować się na zauważalnie większy ruch w swoim otoczeniu. Szef resortu obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił plany dodatkowego zabezpieczenia przejść granicznych na wschodzie kraju. Dowództwo Generalne RSZ doprecyzowało, że projekt zakłada tworzenie nowych punktów obserwacyjno-strażniczych w strategicznych lokalizacjach, takich jak Dorohusk, Medyka oraz Korczowa. Minister obrony poinformował o tych krokach w mediach społecznościowych we wtorek. Zaznaczył, że rosyjskie działania bezpośrednio rzutują na stabilność całej Europy, dlatego rząd zdecydował się na rozbudowę infrastruktury wykorzystywanej przez pograniczników. Za prace w terenie odpowiadają już żołnierze z 18. Pułku Saperów, którzy zajmują się wzmacnianiem infrastruktury w rejonie polsko-ukraińskiej granicy.

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Z kolei Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, za pośrednictwem serwisu X, poinformowało, że w działania włączeni są wojskowi z 4. oraz 18. Pułku Saperów w ramach szerszego projektu Tarcza Wschód. Skupiają się oni na wznoszeniu zapór z użyciem elementów hesco-bastion. Ich zadania obejmują również wsparcie inżynieryjne dla Straży Granicznej, a dokładniej jej Nadbużańskiego Oddziału. Działania te koncentrują się na tworzeniu infrastruktury obserwacyjno-strażniczej w rejonie Dorohuska, Medyki i Korczowej.

Sonda Czy zmasowane nocne ataki Rosji na Ukrainę zwiększają zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski? Tak, konflikt realnie się do nas zbliża Tak, ale Polska jest dobrze przygotowana Nie, to głównie presja psychologiczna Trudno powiedzieć / nie mam zdania

Polska Agencja Prasowa wyjaśnia, że hesco-bastiony to nowoczesna alternatywa dla worków z piaskiem. Są to specjalne kosze wykonane z siatki drucianej, wyłożone wytrzymałym materiałem, które wypełnia się sypkim kruszywem. Służą do szybkiego budowania tymczasowych przeszkód i umocnień.

Nocne ataki Rosji na Ukrainę i bezpośrednia bliskość granicy z Polską. "Pilna odprawa" z Donaldem Tuskiem

Weekendowe rosyjskie naloty na terytorium Ukrainy miały miejsce tuż przy polskiej granicy, gdzie zarejestrowano wybuchy dwóch bezzałogowców typu Geran-5. Jeden z nich uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia Dorohusk-Jagodzin, a drugi uszkodził lokomotywę pociągu jadącego do Warszawy, znajdującą się zaledwie dwa kilometry od terytorium RP. W związku z tymi wydarzeniami, w niedzielny wieczór odbyła się specjalna odprawa. Premier Donald Tusk zaznaczył, że działania zbrojne nabierają na sile i zbliżają się do terytorium Polski. Kolejnego dnia szef rządu odbył naradę z ministrami odpowiedzialnymi za obronność, dyplomację, finanse, sprawy wewnętrzne i służby specjalne, a także z dowódcami wojskowymi. Głównym tematem rozmów było opracowanie kolejnych kroków mających na celu poprawę bezpieczeństwa narodowego.

Źródło: PAP