Nie mieli windy. 30 pięter pokonali w pełnym ekwipunku. Strażacy z Podkarpacia najlepsi w Polsce

Strażacy asp. Małgorzata Kołodziej (KM PSP Tarnobrzeg) i str. Piotr Bałut (KP PSP Łańcut) zdobyli pierwsze miejsce w VIII Mistrzostwach Polski Strażaków w Biegu po Schodach „Wieżowiec 2026”.

Zawody odbyły się w Warszawie, gdzie duet pokonał 30 pięter (około 800 schodów) Pałacu Kultury i Nauki w pełnym ekwipunku bojowym.

Podkarpacki zespół wygrał w kategorii MIX z czasem 7:35,53, co jest dowodem ich doskonałej kondycji i determinacji.

Ten wielki sukces podkarpacki duet osiągnął podczas VIII Mistrzostw Polski Strażaków w Biegu po Schodach „Wieżowiec 2026” w Warszawie. Na linii startu stanęło 455 zawodników. Droga do mety była bardzo ciężka – trzeba było pokonać około 800 schodów w Pałacu Kultury i Nauki, by znaleźć się na 30 piętrze.

Jakby tego było, strażacy musieli pokonać tę drogę w pełnym ekwipunku bojowym. Strażacy z Podkarpacia: funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie – str. Piotr Bałut, startując w parze z asp. Małgorzatą Kołodziej z Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu, wywalczyli pierwsze miejsce w kategorii MIX z czasem 7:35,53 .

- ​Piotr po raz kolejny udowodnił, że znajduje się w gronie absolutnie najlepszych, a jego niesamowita forma, żelazna kondycja i determinacja przynoszą najwyższe laury na arenie ogólnokrajowej.Serdecznie gratulujemy Piotrowi i Małgorzacie mistrzowskiego tytułu oraz dziękujemy za godne reprezentowanie podkarpackiego pożarnictwa! – przekazali dumni koledzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.