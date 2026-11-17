Zimowe Promocje w Kowalski Okna. Stolarka otworowa w niższych cenach

Budowa lub remont domu wiąże się z wieloma decyzjami, wśród których ważne miejsce zajmuje wybór odpowiednich okien, drzwi i pozostałych elementów stolarki otworowej. Znaczenie mają zarówno wygląd i parametry techniczne produktów, jak i komfort ich codziennego użytkowania.

Z myślą o osobach planujących takie inwestycje Kowalski Okna przygotował Zimowe Promocje, obejmujące rabaty na wybrane rozwiązania oraz dodatkowe udogodnienia przy zakupach.

W ofercie znalazły się m.in. systemy przesuwne, okna PVC, aluminiowe i hybrydowe, ukryte zawiasy, rolety, bramy garażowe oraz drzwi. Klienci mogą również skorzystać z możliwości rozłożenia płatności na raty lub bezpłatnego przechowania zamówionej stolarki.

Autor: Kowalski Okna/ Materiały prasowe

Systemy przesuwne z rabatem 40%

Duże przeszklenia to rozwiązanie coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie. Pozwalają wprowadzić do wnętrz więcej naturalnego światła, a jednocześnie zapewniają wygodne połączenie salonu z tarasem czy ogrodem.

W ramach Zimowych Promocji Kowalski Okna oferuje 40% rabatu na wszystkie systemy przesuwne, zarówno aluminiowe, jak i PVC. To propozycja dla osób, które planują zastosowanie dużych przeszkleń i chcą stworzyć jasną, przestronną przestrzeń mieszkalną.

Okna PVC, aluminiowe i hybrydowe nawet 35% taniej

Wybór okien to jeden z istotnych etapów budowy lub modernizacji domu. Odpowiednio dobrana stolarka powinna odpowiadać zarówno wymaganiom technicznym, jak i charakterowi budynku. Podczas Zimowych Promocji klienci mogą skorzystać z rabatu do 35% na okna PVC, aluminiowe oraz hybrydowe. Różnorodność dostępnych rozwiązań umożliwia dopasowanie stolarki do indywidualnych potrzeb oraz projektów architektonicznych – zarówno nowoczesnych, jak i bardziej tradycyjnych.

Ukryte zawiasy Top Star za połowę ceny

W nowoczesnej stolarce okiennej coraz większą rolę odgrywają detale wpływające na estetykę całej konstrukcji. Jednym z takich rozwiązań są ukryte zawiasy, które pozwalają zachować wygląd okna bez widocznych elementów okuć. W ramach aktualnej oferty promocyjnej ukryte zawiasy Top Star można kupić za połowę ceny. To rozwiązanie dla osób zwracających uwagę na minimalistyczny wygląd okien i spójność poszczególnych elementów wyposażenia domu.

Rolety, bramy garażowe i drzwi na 10 rat 0%

Zimowe Promocje Kowalski Okna obejmują nie tylko obniżki cen, ale również możliwość rozłożenia płatności na raty. Klienci planujący zakup rolet, bram garażowych lub drzwi mogą skorzystać z oferty 10 rat 0%. Takie rozwiązanie pozwala rozłożyć wydatki w czasie, co może być szczególnie przydatne podczas realizacji większych inwestycji budowlanych lub remontowych.

Autor: Kowalski Okna/ Materiały prasowe

Kup teraz, zamontuj później. Bezpłatne magazynowanie nawet przez rok

Harmonogram budowy domu nie zawsze pozwala na montaż stolarki bezpośrednio po jej zakupie. Zdarza się, że okna lub drzwi są już wybrane, ale prace budowlane nie osiągnęły jeszcze etapu umożliwiającego ich zamontowanie. Kowalski Okna przygotował rozwiązanie także na takie sytuacje. W ramach Zimowych Promocji firma oferuje bezpłatne magazynowanie zamówionej stolarki nawet przez 12 miesięcy. Dzięki temu klienci mogą dokonać zakupu wcześniej, korzystając z aktualnej oferty, a termin montażu dopasować do postępu prac budowlanych.

Okna, drzwi i bramy garażowe w jednym miejscu

Kowalski Okna to producent i dostawca stolarki otworowej, oferujący kompleksowe rozwiązania dla domów oraz inwestycji budowlanych. W salonach firmy klienci mogą skorzystać z fachowego doradztwa, pomocy w doborze produktów oraz bezpłatnej wyceny. Pozwala to zapoznać się z dostępnymi rozwiązaniami i dopasować ofertę do potrzeb konkretnej inwestycji. Zimowe Promocje obejmują zarówno produkty przeznaczone do nowych budynków, jak i rozwiązania dla osób planujących remont lub wymianę stolarki.

Zimowe Promocje Kowalski Okna. Sprawdź aktualną ofertę

Zimowe Promocje w salonach Kowalski Okna już trwają. Wśród najważniejszych korzyści przygotowanych dla klientów znalazły się:

40% rabatu na wszystkie systemy przesuwne aluminiowe i PVC,

na wszystkie systemy przesuwne aluminiowe i PVC, do 35% rabatu na okna PVC, aluminiowe i hybrydowe,

na okna PVC, aluminiowe i hybrydowe, 50% rabatu na ukryte zawiasy Top Star,

na ukryte zawiasy Top Star, 10 rat 0% na rolety, bramy garażowe i drzwi,

na rolety, bramy garażowe i drzwi, bezpłatne magazynowanie zamówionej stolarki do 12 miesięcy.

Osoby planujące budowę, remont lub wymianę okien i drzwi mogą zapoznać się z aktualną ofertą oraz skorzystać z pomocy doradców w salonach Kowalski Okna.

Szczegóły Zimowych Promocji dostępne są na stronie: www.kowalskiokna.eu/zimowe-promocje.

Warto również odwiedzić najbliższy salon Kowalski Okna i zapytać o indywidualną ofertę.

Warunki poszczególnych promocji oraz dostępność rozwiązań należy potwierdzić w salonie Kowalski Okna.