Wypadek w Rzeszowie. Kobieta trafiła do szpitala

Zderzenie miało miejsce na Rondzie Dmowskiego w Rzeszowie w poniedziałek 12 października tuż przed godziną 11.00.

Mający 19 lat kierowca Fiata uderzył w tył Citroena przez niezachowanie bezpiecznego dystansu na drodze

na drodze .Poszkodowana została 47-letnia kobieta siedząca za kierownicą citroena i wymagała pomocy medycznej w szpitalu.

Poniedziałkowa stłuczka miała miejsce w ścisłym centrum Rzeszowa tuż przed godziną 11.00 na Rondzie Dmowskiego. Pracujący na miejscu mundurowi ustalili, że 19-letni mężczyzna prowadzący Fiata uderzył w jadącego przed nim Citroena.

- Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego komendy miejskiej, 19-letni kierujący Fiatem, na Rondzie Dmowskiego jadąc w stronę ul. Krakowskiej, najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego i najechał na tył Citroena – podaje KMP Rzeszów.

Przybyli na miejsce wypadku funkcjonariusze przebadali uczestników kolizji alkomatem i potwierdzili ich pełną trzeźwość.

Poszkodowana w tym drogowym incydencie 47-latka prowadząca Citroena odniosła obrażenia wymagające interwencji medycznej i została przewieziona do placówki leczniczej.