Wypadek w Rzeszowie. Kobieta trafiła do szpitala

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-12 14:36

W poniedziałek 12 października przed godziną 11.00 w samym centrum Rzeszowa doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Młody kierowca Fiata uderzył w tył poprzedzającego go Citroena na Rondzie Dmowskiego.

Srebrny furgonetka policji na sygnale stoi na rzeszowskiej ulicy. O wypadku na rondzie przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: KMP Rzeszów/ Materiały prasowe
  • Zderzenie miało miejsce na Rondzie Dmowskiego w Rzeszowie w poniedziałek 12 października tuż przed godziną 11.00.
  • Mający 19 lat kierowca Fiata uderzył w tył Citroena przez niezachowanie bezpiecznego dystansu na drodze
  • .Poszkodowana została 47-letnia kobieta siedząca za kierownicą citroena i wymagała pomocy medycznej w szpitalu.

Poniedziałkowa stłuczka miała miejsce w ścisłym centrum Rzeszowa tuż przed godziną 11.00 na Rondzie Dmowskiego. Pracujący na miejscu mundurowi ustalili, że 19-letni mężczyzna prowadzący Fiata uderzył w jadącego przed nim Citroena.

- Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego komendy miejskiej, 19-letni kierujący Fiatem, na Rondzie Dmowskiego jadąc w stronę ul. Krakowskiej, najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego i najechał na tył Citroena – podaje KMP Rzeszów.

Przybyli na miejsce wypadku funkcjonariusze przebadali uczestników kolizji alkomatem i potwierdzili ich pełną trzeźwość.

Poszkodowana w tym drogowym incydencie 47-latka prowadząca Citroena odniosła obrażenia wymagające interwencji medycznej i została przewieziona do placówki leczniczej.

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