Mało kto wie o tym miejscu. Święte drzewo na niezwykłej górze. Legendy rozpalają wyobraźnię

To właśnie tutaj, wśród bujnej zieleni i starodrzewu, według pradawnych opowieści, straszy król węży, a pewne drzewo, ścięte ludzką ręką, miało krwawić niczym żywa istota. Mimo, że na szczyt prowadzi łatwa ścieżka, którą z powodzeniem pokonają nawet dzieci, niewielu turystów zdaje sobie sprawę z mrocznych tajemnic, jakie kryje ta ziemia. Przygotuj się na podróż w czasie, do miejsca, gdzie pogańskie wierzenia mieszały się z chrześcijańską pobożnością, a dramatyczne wydarzenia doprowadziły do zapadnięcia się kościoła pod ziemię.

Góra Chełm (528 m n.p.m.), położona w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu, to wzniesienie, które od wieków fascynuje mieszkańców i przyciąga poszukiwaczy niezwykłych opowieści. Na terenach Rezerwatu Góra Chełm, o powierzchni 155,40 hektarów, wytyczono malownicze ścieżki, idealne na rodzinne spacery. Jedna z nich, ścieżka przyrodnicza „Góra Chełm”, prowadzi przez północną część rezerwatu, mijając po drodze dawny kamieniołom, będący świadectwem przemysłowej przeszłości regionu. Na samym szczycie góry, w miejscu, gdzie niegdyś rozbrzmiewały pogańskie modlitwy, dziś stoi drewniana kapliczka, a obok niej majestatyczna, kilkusetletnia lipa – niemy świadek historii i legend.

Co skrywa tajemnicza Góra Chełm na Podkarpaciu?

To tajemnicze miejsce było niegdyś schronieniem dla ludności przed najazdami Tatarów i Szwedów, a także ważnym ośrodkiem kultu pogańskiego. W dawnych czasach wierzono, że to właśnie tutaj mieszkał przerażający król węży, który terroryzował okolicznych mieszkańców. Według opowieści, dopiero potężna burza, niszcząc jego chatę, położyła kres jego panowaniu. Gdy w miejscu pogańskiego kultu wzniesiono kościół św. Heleny oraz karczmę, Góra Chełm stała się celem pielgrzymek i słynnych odpustów, przyciągając rzesze wiernych. Niestety, sielanka nie trwała długo. Pewnego tragicznego dnia w kościele doszło do rozlewu krwi, co sprowadziło na to święte miejsce straszliwą klątwę. W efekcie, jak głosi legenda, cały kościół zapadł się pod ziemię, pozostawiając po sobie jedynie zagadkę i echo dawnych wydarzeń. Dziś na szczycie góry podziwiać można drewnianą kapliczkę, w której znajdują się figurki stworzone przez lokalnego artystę, będące hołdem dla bogatej historii i legend tego miejsca.

Czy na Górze Chełm krwawi święte drzewo?

Jednym z najbardziej niezwykłych elementów Góry Chełm jest wspomniana już kilkusetletnia lipa, która nosi miano „świętego drzewa”. Jak zapisał etnograf Franciszek Kotula, legendy mówią, że lipa ta miałaby liczyć nawet 900 lat. Najbardziej poruszająca opowieść wiąże się z próbą jej ścięcia. Według podań, gdy pewien chłop próbował wbić w nią siekierę, z drzewa polała się krew, co na zawsze ugruntowało jego status jako obiektu czci i szacunku. W lipę miał również wrosnąć krzyż z legendarnego kościółka, który zapadł się pod ziemię, co dodatkowo wzmacnia jej mistyczny charakter.