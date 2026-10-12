Atak nożownika na Podkarpaciu! Ranna kobieta i policjanci. "Wszczął awanturę"

Dwóch policjantów i kobieta trafili do szpitala. To po ataku nożownika w Starej Birczy na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 12 października po godzinie 9.00 rano. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni mężczyzna wszczął domową awanturę a następnie zaatakował nożem 35-letnią kobietę, a później również funkcjonariuszy, którzy przyjechali na interwencję.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, przebywając w mieszkaniu z 35-letnią kobietą, wszczął awanturę i ją zaatakował. Podczas interwencji mężczyzna był agresywny i zaatakował również interweniujących policjantów. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Kobieta trafiła do szpitala. W tym zdarzeniu do szpitala trafiło również dwóch interweniujących policjantów - mówi Karolina Kowalik z komendy miejskiej policji w Przemyśluw rozmowie z reporterem radia ESKA.

Jak udało się nam dowiedzieć, życiu ranionych osób nie zagraża niebezpieczeństwo.