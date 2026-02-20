Zderzenie busa, porsche i ciężarówki na DK19. Wypadek w Wyżnem

Do groźnego wypadku doszło w piątek, 20 lutego 2026 roku, na drodze krajowej nr 19. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w miejscowości Wyżne około godziny 7.30. Dyżurny strzyżowskiej policji niezwłocznie skierował w ten rejon patrole oraz służby ratunkowe. W zdarzeniu wzięły udział trzy pojazdy: samochód dostawczy, porsche oraz samochód ciężarowy.

Kulisy zderzenia trzech pojazdów. Porsche wpadło pod ciężarówkę

Funkcjonariusze pracujący na miejscu wstępnie odtworzyli przebieg wydarzeń. Wszystko wskazuje na to, że 25-letni kierowca busa, pochodzący z Rzeszowa, najechał na tył jadącego przed nim porsche. Za kierownicą osobowego auta siedział 38-letni mieszkaniec Śląska. Uderzenie było tak silne, że porsche zostało wypchnięte na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzyło się z prawidłowo jadącym ciągnikiem siodłowym marki Volvo z naczepą.

– Badanie stanu trzeźwości wykazało, że wszyscy uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi – informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.

W wyniku wypadku ucierpiał kierujący samochodem osobowym. Mężczyzna został przetransportowany do Szpitala Powiatowego w Strzyżowie. Personel medyczny potwierdził, że odniesione przez niego obrażenia na szczęście nie zagrażają jego życiu.

Zablokowana trasa i policyjne dochodzenie

Sytuacja na drodze krajowej nr 19 w Wyżnem jest trudna. Trasa została całkowicie zablokowana, co generuje spore utrudnienia w ruchu. Mundurowi zorganizowali objazdy. Policjanci ze Strzyżowa prowadzą szczegółowe postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.