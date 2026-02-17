To najmniejsze miasto w woj. podkarpackiego – Dubiecko

Historia Dubiecka sięga co najmniej XIV wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie, wówczas nazywanej „Dubeczko”, pochodzi z 1358 roku. Wtedy to król Kazimierz Wielki nadał te ziemie Piotrowi Kmicie. Już w 1407 roku, również za sprawą rodu Kmitów, miejscowość otrzymała prawa miejskie. Miasto utraciło swoje prawa w 1934 roku, by odzyskać je po wielu dekadach, z początkiem 2021 roku, stając się tym samym najmniejszym miastem na Podkarpaciu, zamieszkiwanym przez zaledwie 813 osób (dane z 2025 roku) oraz zajmującym powierzchnie zaledwie 2,38 km².

Dubiecko – miejsca narodzin Diabła i Księcia Poetów Polskich

Na przestrzeni wieków Dubiecko zmieniało właścicieli. Po Kmitach majątek przeszedł w ręce rodziny Stadnickich. To właśnie w Dubiecku urodził się jeden z jej najsłynniejszych przedstawicieli – Stanisław „Diabeł” Stadnicki. W późniejszym okresie miasto stało się własnością rodu Krasickich. Z tym okresem wiąże się kolejna ważna postać w historii Polski – w miejscowym zamku na świat przyszedł poeta i biskup Ignacy Krasicki.

Perły architektury i zabytki Dubiecka

Pomimo niewielkich rozmiarów Dubiecko zachwyca licznymi zabytkami, które świadczą o jego dawnej świetności. Najważniejszym z nich jest zespół zamkowy, którego początki sięgają XVI wieku. W XVIII stuleciu został on przebudowany przez Krasickich, a dziś mieści się w nim hotel i restauracja. To właśnie w murach tej budowli urodził się Ignacy Krasicki.

Wśród innych cennych obiektów warto wymienić:

Dawna cerkiew greckokatolicka z 1927 roku, która obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

Kościół parafialny wzniesiony w latach 1934-1959.

Kaplica cmentarna datowana na XIX wiek.

Cmentarz żydowski, którego historia sięga XVI wieku i jest świadectwem wielokulturowej przeszłości miasta.