Zatrzęsienie grzybów w polskich lasach. Sprawdź na mapie, gdzie znajdziesz najwięcej okazów

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-13 14:16

Gdzie na grzyby? To pytanie zadaje sobie teraz wielu miłośników leśnych zbiorów. Z pomocą przychodzą specjalne mapy online, dzięki którym szybko namierzysz najbardziej owocne punkty na grzybobranie w kraju.

Ręce osoby czyszczącej borowiki nożykiem nad pełnym koszem grzybów. O wysypie w lasach przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Shutterstock

Choć grzybobranie tradycyjnie kojarzymy głównie z jesienią, to już od czerwca płyną doniesienia o znaleziskach dorodnych borowików w krajowych zagajnikach. Widać wyraźnie, że tegoroczny sezon grzybowy kręci się na najwyższych obrotach, o czym świadczą m.in. liczne wpisy na forach.

Użytkownicy mediów społecznościowych chwalą się fotografiami pełnych koszyków z lasu. W Polsce  poszukujemy borowików, podgrzybków, maślaków, a także kani czy koźlarzy. Lipiec to zazwyczaj czas obfitujący w zbiory kurek, maślaków i koźlarzy.

Eksperci ostrzegają, że przy najmniejszych wątpliwościach co do jadalności grzyba, należy zostawić go w lesie. Pomyłka może kosztować zdrowie, a nawet życie, gdyż trujące odpowiedniki często do złudzenia przypominają popularne gatunki jadalne.

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Gdzie na grzyby? Mapa 2026 wskaże wysyp

Początkujący miłośnicy leśnych spacerów często zastanawiają się, dokąd się udać. Doświadczeni zbieracze posiadają swoje wypróbowane lokacje, lecz pozostali mogą skorzystać z nowoczesnych narzędzi, jak internetowe mapy grzybów. Tego typu serwisy gromadzą meldunki od innych internautów, którzy na bieżąco raportują o obfitości lub braku okazów w konkretnych rejonach.

Do najbardziej znanych portali oferujących takie zestawienia należą strony grzyby.pl oraz sezonnagrzyby.pl, gdzie społeczność chętnie dzieli się zdjęciami ze swoich wypraw.

Z aktualnych raportów wynika, że w koszykach zbieraczy lądują obecnie głównie kurki. 

Kiedy najlepiej iść na grzyby? Złota zasada

Znane powiedzenie "rosnąć jak grzyby po deszczu" ma pełne odzwierciedlenie w rzeczywistości, co potwierdzi każdy grzybiarz. Najbardziej udane łowy przypadają na kilka dni po solidnych opadach, podczas gdy susza drastycznie ogranicza szanse na znalezienie jakichkolwiek grzybów. Mimo wczesnych sygnałów z lasów, właściwy i najbardziej obfity czas zbiorów w Polsce tradycyjnie przypada na okres między połową sierpnia a końcem października.

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