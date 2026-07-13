Pijany kierowca sam zgłosił się na policję w Mielcu. Przyjechał autem i wyjawił szokującą prawdę!

Niecodzienna sytuacja w Mielcu: 36-latek, będąc pod wpływem alkoholu, sam zgłosił się na policję, ujawniając szokującą prawdę.

Na komendę przyjechał własnym samochodem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie, co nagrały kamery monitoringu.

Sprawdź, jakie konsekwencje czekają na tego nieodpowiedzialnego kierowcę i co znaleziono w jego aucie, co pogarsza jego sytuację.

Pijany kierowca w Mielcu: Zaskakujące kulisy

Do tego kuriozalnego zdarzenia doszło w miniony piątek, tuż po godzinie 7 rano. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Mielcu, do budynku mieleckiej komendy wszedł mężczyzna, który wyraził chęć rozmowy z dyżurnym. Podczas konwersacji, 36-letni mieszkaniec Mielca zaskoczył funkcjonariusza, otwarcie przyznając się, że jest nietrzeźwy i w takim stanie właśnie przyjechał na komendę. Mężczyzna, świadomy swojego czynu, przepraszał za swoje zachowanie i deklarował, że nigdy więcej nie spożyje alkoholu. Ta nietypowa deklaracja natychmiast wzbudziła podejrzenia u dyżurnego policjanta, który postanowił zweryfikować słowa mężczyzny.

Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku dyżurnego, przekazał podejrzanego pod nadzór innego policjanta. W międzyczasie, postanowił dokładnie przejrzeć zapis z kamer monitoringu. To, co ujawnił monitoring, potwierdziło najgorsze obawy: mężczyzna faktycznie przyjechał na parking komendy własnym samochodem! Sceny zarejestrowane przez kamery pokazały, jak 36-latek parkuje pojazd, a następnie spokojnie wchodzi do środka, by rozpocząć rozmowę z dyżurnym.

Wezwani na miejsce policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzili stan trzeźwości 36-latka. Policyjny alkomat wskazał w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu, w związku z tym funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy. W samochodzie mężczyzny, przy fotelu kierowcy, mundurowi znaleźli otwartą butelkę alkoholu – informuje sierż. szt. Marta Nowak.

Konsekwencje jazdy po alkoholu: Co grozi mieszkańcowi Mielca?

Incydent ten stanowi poważne ostrzeżenie dla wszystkich kierowców i przypomina o konsekwencjach jazdy po alkoholu. 36-letni mieszkaniec Mielca będzie musiał teraz zmierzyć się z konsekwencjami prawnymi swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu nie tylko wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, ale także kara pozbawienia wolności do trzech lat. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.