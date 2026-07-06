Alteca Hybrid – okna, które łączą elegancję aluminium z komfortem PVC

Dwa materiały. Jedno nowoczesne rozwiązanie

Alteca Hybrid to system, który wykorzystuje zalety PVC oraz aluminium. Od strony wnętrza użytkownik otrzymuje doskonałą izolację termiczną i przyjemny charakter okna PVC. Z zewnątrz natomiast zastosowano aluminiową nakładkę, która nadaje konstrukcji nowoczesny wygląd oraz zwiększa jej odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Efekt? Okno, które prezentuje się jak stolarka aluminiowa, zachowując jednocześnie znakomite parametry cieplne.

Design inspirowany współczesną architekturą

Minimalistyczne bryły, duże przeszklenia i proste linie stały się standardem w nowoczesnym budownictwie. Alteca Hybrid doskonale wpisuje się w ten trend.

Smukłe profile pozwalają uzyskać większą powierzchnię szyb, dzięki czemu do wnętrza wpada więcej naturalnego światła. Bogata paleta kolorów oraz możliwość dopasowania wykończenia sprawiają, że okna idealnie komponują się zarówno z nowoczesnymi domami jednorodzinnymi, jak i eleganckimi inwestycjami deweloperskimi.

Autor: Kowalski Okna/ Materiały prasowe

Komfort przez cały rok

Dobre okna to inwestycja na lata. Alteca Hybrid została zaprojektowana tak, aby zapewniać wysoki komfort niezależnie od pory roku.

Zimą skutecznie ogranicza straty ciepła, pomagając obniżyć koszty ogrzewania. Latem chroni wnętrza przed nadmiernym nagrzewaniem, a odpowiednio dobrane pakiety szyb poprawiają również izolację akustyczną, dzięki czemu dom staje się cichszym i bardziej komfortowym miejscem do życia.

Trwałość, która robi różnicę

Aluminiowa nakładka zewnętrzna nie tylko podkreśla nowoczesny charakter okna, ale również skutecznie zabezpiecza je przed deszczem, śniegiem, promieniowaniem UV i zmiennymi warunkami pogodowymi.

To rozwiązanie pozwala zachować estetyczny wygląd stolarki przez wiele lat, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Autor: Kowalski Okna/ Materiały prasowe

Technologia wsparta doświadczeniem

Kowalski Okna od lat stawia na rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby współczesnych inwestorów. Alteca Hybrid jest propozycją dla osób, które nie chcą wybierać pomiędzy estetyką a funkcjonalnością.

Nowoczesna technologia, wysoka jakość wykonania oraz profesjonalny montaż realizowany przez własne ekipy sprawiają, że inwestycja w nowe okna przebiega sprawnie i daje pewność na długie lata.

Jeśli szukasz stolarki, która łączy elegancki wygląd aluminium z energooszczędnością i komfortem okien PVC, Alteca Hybrid to rozwiązanie stworzone właśnie dla Ciebie.

Autor: Kowalski Okna/ Materiały prasowe

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