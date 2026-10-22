Zatłukł dostawcę pieczywa kijem bejsbolowym. Adam Sz. resztę życia spędzi za kratami

Dożywocie za brutalne zabójstwo dostawcy

Sprawa ponownie trafiła do Sądu Najwyższego po tym, jak wcześniej uchylono wyrok dożywocia dla trzydziestokilkuletniego Adama Sz. Powodem było orzekanie w drugiej instancji przez sędziego powołanego po 2017 roku. Ponad rok temu sąd apelacyjny po raz kolejny skazał mężczyznę na karę dożywotniego więzienia. W czwartek Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony, rozpatrując ją pod kątem merytorycznym.

- Poza pierwszym uderzeniem, które powaliło napadniętego i pozbawiło możliwości jakiejkolwiek obrony, (sprawca) zadawał kolejne ciosy seriami. Przerywał bicie, obchodził samochód, wracał, przeszukiwał ubranie leżącego i dalej uderzał -

Sędzia Eugeniusz Wildowicz w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że zachowanie napastnika dowodziło, iż miał on bezpośredni zamiar zabójstwa ofiary.

To wydarzenie z 19 października 2020 roku to jedna z najbrutalniejszych zbrodni, do jakich doszło na Podkarpaciu w minionych latach. Dramat rozegrał się około godziny 3 nad ranem pod sklepem w Jaworniku Polskim w powiecie przeworskim.

Adam Sz. zaatakował 60-letniego Wojciecha G.

Śledczy dowiedli, że napastnik zaszedł 60-letniego Wojciecha G. od tyłu w momencie, gdy ten dostarczał towar. Zadał mu silny cios w tył głowy kijem bejsbolowym. Dostawca od razu upadł, ale sprawca kontynuował atak, uderzając go kilkanaście razy po całym ciele – głównie w głowę, twarz i tułów.

Następnie oprawca przeszukał odzież pobitego, ukradł jego samochód z pieczywem i odjechał. Z wcześniejszych ustaleń wynikało, że mężczyzna, notowany w przeszłości za kradzieże i rozboje, chciał w ten sposób zdobyć pojazd, by uciec z kraju.

Ciężko ranny Wojciech G. został znaleziony niedługo potem. Sędzia Wildowicz zauważył, że tylko przypadek zrządził, iż 20 minut później na miejscu pojawiła się inna osoba. Mimo szybkiego udzielenia pomocy, 60-latek zmarł po około sześciu tygodniach walki o życie w szpitalu.

13

Nagranie z monitoringu i policyjny pościg za sprawcą z Jawornika Polskiego

Moment napaści utrwaliły kamery sklepowego monitoringu. Chociaż napastnik ukrył twarz, śledczy szybko zidentyfikowali Adama Sz. i wpadli na jego trop jeszcze tego samego dnia. Mężczyznę ujęto na autostradzie A4 w kierunku Dolnego Śląska dzięki działaniom policjantów ze Zgorzelca. W skradzionym aucie funkcjonariusze zabezpieczyli kij bejsbolowy, którym posługiwał się sprawca.

Pierwszy wyrok skazujący na dożywocie zapadł w Sądzie Okręgowym w Przemyślu pod koniec 2021 roku. W Rzeszowie sąd apelacyjny utrzymał to rozstrzygnięcie, zdejmując z zarzutu element działania ze szczególnym okrucieństwem. W początkach 2025 roku Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie wyłącznie z przyczyn proceduralnych, związanych z powołaniem sędziego.

Po wznowieniu procesu w połowie 2025 roku sąd apelacyjny znów zdecydował o karze dożywotniego pozbawienia wolności. Obrona wnosiła o kasację, twierdząc, że Adam Sz. nie miał zamiaru zabójstwa. Czwartkowe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ostatecznie zamyka sprawę.