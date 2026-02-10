Zapytali księdza, czy można wyprawić urodziny w Wielkim Poście. Odpowiedź nie każdemu się spodobała

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-02-10 10:50

Czy w czasie Wielkiego Postu można wyprawiać urodziny? Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc, ale zanim nadejdzie czas świętowania, katolików czeka Wielki Post. Ksiądz Sebastian Picur został zapytany o to, czy w tym czasie można wyprawić urodziny. Oto, co odpowiedział.

Autor: Pixabay.com
  • Ksiądz Sebastian Picur odpowiada na pytanie internauty dotyczące organizacji urodzin w Wielkim Poście.
  • Zgodnie z jego opinią, urodziny można obchodzić, ale ich forma ma znaczenie – huczne zabawy wymagają dyspensy.
  • Odpowiedź księdza wywołała dyskusję i nie wszyscy internauci zgadzają się z jego stanowiskiem.

Znany w internecie ksiądz Sebastian Picur, nie boi się trudnych tematów i podejmuje te, które najbardziej ciekawią internatów, otrzymał pytanie o wyprawienie urodzin w Wielkim Poście. Internauta zastanawiał się, czy może je świętować w tym czasie.

 Czy w Wielkim Poście mogę zorganizować urodziny? - pyta internauta.

Ksiądz Picur postanowił odpowiedzieć.

 Ogólnie tak. Dużo zależy od tego, jak będą wyglądały. Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy się postarać o dyspensę. Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po Wielkim Poście. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa - można przeczytać.

Ta odpowiedź nie wszystkim się spodobała.

Moje urodziny zawsze przypadają w Wielkim Poście, to co ja wcale nie mogę hucznie obchodzić swoich urodzin? Dlaczego mam cierpieć z tego powodu? Dajcie spokój - skomentowała wprost jedna z internautek.

Wielki Post. Czym jest?

Wielki Post ma być czasem przygotowań do Wielkanocy. Trwa 40 dni i rozpoczyna się w Środę Popielcową, kiedy to podczas mszy ksiądz posypuje wiernym popiół na głowę. Wielki Post kończy się liturgią mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W czasie Wielkiego Postu należy powstrzymywać się od hucznych zabaw, a czas poświęcić na przygotowania do Świąt, poprzez np. uczestniczenie w Drogach Krzyżowych, nabożeństwach Gorzkich Żali, czy rekolekcjach.

Kim jest ksiądz Sebastian Picur?

Znany w mediach społecznościowych ksiądz Sebastian Picur na co dzień posługuje jako wikariusz w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Łańcucie. Na Tik Toku obserwuje go niemal milion użytkowników.

