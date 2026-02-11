Najlepsza cukiernia Rzeszów - LISTA

W poszukiwaniu idealnych słodkości, niezależnie od okazji, często stajemy przed dylematem wyboru odpowiedniego miejsca. Czy to Tłusty Czwartek, świąteczne przygotowania do Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, urodzinowe przyjęcie, imieniny, czy po prostu nagła ochota na pyszne ciastko – zawsze pragniemy znaleźć cukiernię, która zachwyci nas smakiem i jakością. Aby ułatwić mieszkańcom i gościom Rzeszowa podjęcie tej słodkiej decyzji, przygotowaliśmy zestawienie prezentujące najlepsze cukiernie w Rzeszowie w opiniach klientów.

Cukiernia, piekarnia Niebiańskie Wypieki NW Adres: T. Rejtana 53A, 35-326 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Pyszne torty, nawet na ostatnią chwilę można znaleźć taki w całości w którejś z lokalizacji. Mój ze zdjęcia z Cukierni na Mickiewicza 27 - miła obsługa, chętni do pomocy a ciasto niebieskie w smaku jak nazwa wskazuje ale też pięknie ozdobione. A i najważniejsze dla klienta - cena bardzo przystępna :)" ROZKOSH cukiernia Adres: Strzelnicza 12e/2, 35-103 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Najlepsza cukiernia w mieście 😍 pyszne tartaletki, bezy, serniki a ptysie nie mają sobie równych. Zamawiałam babeczki na urodziny córki - były piękne i smaczne." Le petit rêve - kawiarnia & piekarnia Adres: Grunwaldzka 16 A, 35-068 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Fantastyczna atmosfera od samego wejścia. Lokal jest mały ale bardzo klimatyczny, Panie obsługujące są przemiłe, uśmiechnięte, czuć że pracują tam z entuzjazmem i pasją ❤️ jest mi tak niezmiernie miło przebywać w lokalach w których serwis jest tak wysokiej klasy bez nadęcia, domowo ale i klasycznie. Polecam serdecznie każdemu zarówno na szybkie espresso jak i na dłuższe posiedzenia przy dobrej kawie i ciastku ❤️" Cukiernia Kukułka Adres: Aleja Powstańców Warszawy 7, 35-329 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Rewelacyjne miejsce, wypieki ewidentnie naturalne bez zbędnej chemii. Pani chętnie daradza i pomaga przy wyborze, a jest w czym wybierać. Piernik, szarlotka różana i malinowa chmurka mistrzostwo 😁 No i oczywiście rogale 😎" Wypiekarnia Adres: Hetmańska 32, 35-045 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Zdecydowanie nasze ulubione miejsce na słodkości. Wypieki są zawsze obłędnie smaczne, wszystko po prostu rozpływa się w ustach. W godzinach szczytu czasem ciężko o wolny stolik, ale to tylko potwierdza, jak dobre jest to miejsce. Jeśli mamy ochotę na coś słodkiego, w Rzeszowie wybór jest tylko jeden." Cukiernia Waniliowy Domek Adres: Adama Mickiewicza 5, 35-064 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Cukiernia Waniliowy Domek to miejsce, do którego chce się wracać. Pyszne, świeże ciasta i przepyszne torty zachwycają smakiem i wyglądem. Wszystko jest starannie wykonane, nie za słodkie i z wyczuwalnym domowym smakiem. Zdecydowanie polecam każdemu miłośnikowi słodkości!" Fit Cake Rzeszów Rejtana Adres: al. Tadeusza Rejtana 27G, 35-001 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Różne tu ciastka i ciasteczka stoją, fit i keto — smakiem wszystkich podbijają. Bez cukru w składzie, bez glutenu też, bez laktozy, a słodko — aż nie chce się wierzyć, że jesz. Kruche, miękkie, małe i większe, każde dopieszczone, każde najlepsze. Jesz bez wyrzutów, z czystą radością, bo tu zdrowe słodkości są codziennością. Do tego klimat — ciepło i miło, jakby się na chwilę świat zwolnił i było… Obsługa uśmiechem wita od progu, więc wracać się chce — bez żadnego powodu, a właściwie z jednego: bo jest tu po prostu dobrze😍" Cukiernia „Eliza” Adres: Jacentego Gałęzowskiego 1, 35-074 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Cukiernia Eliza to miejsce, na które zawsze można liczyć. Torty, placki, drożdżówki i ciasteczka zawsze świeże i pyszne!! Dziękujemy szczególnie za przepyszny tort malinowy na baby shower 🎂🩷🥹" Słodkie Siostry Adres: Księdza Józefa Jałowego 3, 35-310 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza kawiarnia w Rzeszowie Numerem jeden są jagodzianki, na które już z niecierpliwością czekam. Jako fanka jagodzianek spróbowałam naprawdę wielu, także w innych miastach i moim zdaniem nie ma lepszych. Te z kremem są obłędne, ciężko było mi nie chodzić po nie codziennie 🫐🫐 Przepyszna kawa, miodownik, drożdżówki i ciasteczka owsiane. Przeurocze babeczki i bardzo ładne wnętrze Dodatkowo jest to jedyne miejsce, w którym smakują mi pistacjowe desery, których zwykle unikam, a tu są po prostu pyszne 💚" Gelateria Bianca Adres: 3 Maja 1, 35-030 Rzeszów

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Zamówiłam tort o smaku Ferrero Rocher z piękną dekoracją i jestem absolutnie zachwycona! Tort wyglądał obłędnie — eleganckie ozdoby na wierzchu i perfekcyjne wykończenie sprawiły, że zrobił ogromne wrażenie na gościach. Smak jeszcze lepszy niż wygląd: idealnie czekoladowy, orzechowy, kremowy i jednocześnie przyjemnie chrupiący. Porcja sycąca, ale nie przesłodzona. Goście byli zachwyceni, a tort zniknął w ekspresowym tempie. Z całego serca polecam — prawdziwe mistrzostwo!"