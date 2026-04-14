Za to zdjęcie zapłacisz 500 zł. Chętni wciąż się pojawiają

Zdjęcia przy granicy. Słona kara dla nieostrożnych turystów

Zbliżający się wielkimi krokami długi weekend majowy to czas wycieczek, podczas których w rejonach przygranicznych należy zachować szczególną czujność.

Fotografowanie się przy znakach granicznych oraz przekraczanie pasa drogi granicznej to prosta droga do otrzymania grzywny.

Służby z takie zdjęcia karzą mandatem w wysokości 500 złotych.

Nadchodząca majówka oraz zbliżające się wakacje zwiastują czas urlopów i długich pieszych wędrówek. W trakcie wypoczynku trzeba bezwzględnie uważać, aby przypadkowo nie wejść na pas drogi granicznej, co niechybnie zakończy się uszczupleniem portfela. Funkcjonariusze wciąż zatrzymują osoby, które próbują zdobyć pamiątkowe ujęcie obok słupa granicznego.

Straż Graniczna ukarała grupę turystów

Do dokładnie takiego zdarzenia doszło niedawno na odcinku granicy polsko-ukraińskiej, będącym pod nadzorem funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej. Mundurowi zauważyli pięcioosobową grupę turystów, która zignorowała przepisy i weszła na pas drogi granicznej, aby z bliska przyjrzeć się zabezpieczeniom. Finałem tej wycieczki było nałożenie kar finansowych.

Służby po raz kolejny przypominają wszystkim podróżującym, że za samo wkroczenie na pas drogi granicznej taryfikator przewiduje bezwzględny mandat w wysokości 500 złotych.