Z siekierą ruszył na policjantów! Stracił samochód wart 120 tys. zł

W Jeżowem 49-letni mężczyzna zaatakował siekierą interweniujących policjantów.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i rodziny napastnika nikomu nic się nie stało.

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, a policja zajęła jego samochód wart 120 tys. zł oraz 10 tys. zł w gotówce.

W miniony piątek, na jednej z posesji w Jeżowem, policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem, jednak w pewnym momencie doszło do szokujących scen! Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Nisku, 49-latek, bez wyraźnego powodu, uniósł trzymaną w ręku siekierę i skierował ją w stronę funkcjonariuszy, którzy prowadzili czynności służbowe.

Mężczyzna zaatakował policjantów siekierą

Chwile grozy trwały zaledwie ułamek sekundy, ale mogły zakończyć się tragicznie. Na szczęście, dzięki opanowaniu i zdecydowanej reakcji interweniujących policjantów, a także szybkiej interwencji członków rodziny napastnika, nie doszło do nieszczęścia. Mężczyzna został obezwładniony, choć jak podkreślają służby, w trakcie zatrzymania stawiał zarówno czynny, jak i bierny opór.

49-letni mieszkaniec Jeżowego usłyszał zarzut usiłowania czynnej napaści na funkcjonariuszy oraz stosowania przemocy wobec interweniujących policjantów. To poważne przestępstwo, które zgodnie z polskim prawem, jest surowo karane.

W związku z popełnionym czynem, funkcjonariusze dokonali tymczasowego zajęcia mienia należącego do podejrzanego. Mowa o samochodzie osobowym o wartości około 120 tysięcy złotych oraz gotówce w kwocie 10 tysięcy złotych. Ponadto, na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Prokuratura Rejonowa w Nisku zastosowała wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Co grozi mężczyźnie, który zaatakował policjantów siekierą? Za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym, za usiłowanie czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.