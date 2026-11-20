Niezidentyfikowany obiekt latający w Nowym Lipowcu. Na miejscu pracują kontrterroryści

W piątkowy poranek w południowo-wschodniej Polsce doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na pole sąsiadujące z lasem we wsi Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim runął niezidentyfikowany obiekt latający, który stanął w płomieniach. W rejon zdarzenia natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, liczne patrole policji oraz policyjnych kontrterrorystów. Z przekazanych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiła nadkom. Anna Kamola, pełniąca funkcję rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

„Prowadzimy czynności w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, w związku z ujawnieniem niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spadł na polu przy lesie i zapalił się. Ze wstępnych informacji wynika. że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Udają się tam również policyjni kontrterroryści oraz policjanci Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Powiadomiliśmy Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.”

Huk wybuchu w Rudniku nad Sanem. PKP PLK wstrzymało ruch pociągów

Dyżurny ruchu w Rudniku nad Sanem zarejestrował w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej głośny „huk wybuchu”. Mimo że pierwsze sprawdzenia nie ujawniły żadnych zniszczeń, spółka PKP PLK wysłała na szlak drezyny mające dokładnie skontrolować stan torowisk. Doniesienia o tych działaniach oficjalnie potwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Szef resortu infrastruktury opublikował w tej sprawie specjalny komunikat:

„Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. (...) Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7:33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Aktualnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii.”

Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej. W związku z tym @PKP_PLK_SA podjęły decyzję aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka. Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7:33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Aktualnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii.— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 20, 2026

Alert RCB i pilna narada w MON po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Oba incydenty zbiegły się w czasie z rozesłaniem wiadomości Alert RCB do odbiorców przebywających na terenie województw podkarpackiego oraz lubelskiego. W komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o znalezienie bezpiecznego schronienia w związku z potencjalnym zagrożeniem z powietrza.

Przedstawiciele najwyższych władz państwowych podeszli do tych wydarzeń z pełną powagą. Aby dokładnie przeanalizować kwestię naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, szef Ministerstwa Obrony Narodowej zarządził w trybie pilnym odprawę w swoim resorcie.

Minister obrony narodowej przekazał najnowsze informacje w oficjalnym wpisie.

„W @MON_GOV_PL trwa odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu.”

Obecnie funkcjonariusze odpowiednich służb kontynuują działania w terenie, aby ustalić dokładny charakter obiektu i zrekonstruować pełny przebieg piątkowych zdarzeń.