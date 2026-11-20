Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Na podstawie danych ze wszystkich miejskich stacji pomiarowych można jednoznacznie stwierdzić, że stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Wilgotna aura oraz ruch powietrza skutecznie rozpraszają dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe, zapobiegając ich gromadzeniu się przy ziemi.

Brak szkodliwej mgły oznacza pełen komfort dla mieszkańców każdej części Rzeszowa. Dzisiejsze warunki stwarzają idealne otoczenie do aktywności na zewnątrz – to doskonała okazja na spacer z dziećmi, bieganie czy trening na świeżym powietrzu bez obaw o zdrowie układu oddechowego. Warto również wykorzystać ten dzień na dokładne przewietrzenie domu.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić stan atmosfery, uzyskane wyniki porównuje się z oficjalnymi wskaźnikami. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei roczna norma dla drobin PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca bezpieczny poziom dobowy dla PM2.5 na poziomie 15 µg/m³).

Szczegółowe odczyty z poszczególnych stacji w Rzeszowie kształtują się następująco:

Rzeszów, Al. Rejtana (pomiar z godziny 07:00) – PM10: 6.8 µg/m³. Na tej stacji mierzono tylko pył PM10, a ogólny indeks jakości powietrza określono jako bardzo dobry.

(pomiar z godziny 07:00) – PM10: 6.8 µg/m³. Na tej stacji mierzono tylko pył PM10, a ogólny indeks jakości powietrza określono jako bardzo dobry. Rzeszów, Al. Piłsudskiego (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 6.5 µg/m³, PM2.5: 3.6 µg/m³. Indeks jakości powietrza dla obu parametrów ma tu wartość bardzo dobrą.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 6.5 µg/m³, PM2.5: 3.6 µg/m³. Indeks jakości powietrza dla obu parametrów ma tu wartość bardzo dobrą. Rzeszów, ul. Starzyńskiego (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 4.6 µg/m³, PM2.5: 5.1 µg/m³.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 4.6 µg/m³, PM2.5: 5.1 µg/m³. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 8.2 µg/m³, PM2.5: 5.2 µg/m³.

Najwyższa zanotowana wartość pyłu PM10 (8.2 µg/m³ przy ul. Kwiatkowskiego) stanowi zaledwie około 16% dobowej normy bezpieczeństwa. Stężenia drobniejszych cząstek PM2.5 (maksymalnie 5.2 µg/m³) mieszczą się daleko poniżej rekomendacji WHO. Świadczy to o bardzo wysokiej czystości rzeszowskiego powietrza.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to szkodliwa, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń powietrza i określonych warunków pogodowych. Dymy wysypujące się z kominów oraz spaliny z rur wydechowych mieszają się z wilgocią i przy braku wiatru tworzą nad miastem niewidzialną chmurę zanieczyszczeń. Wdychanie takiego powietrza może podrażniać gardło, osłabiać płuca oraz obciążać serce. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie