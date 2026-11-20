Zagrożenie atakiem w polskiej przestrzeni powietrznej zmusiło kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do ewakuacji wieży kontroli lotów na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że w tym porcie lotniczym do takiego zdarzenia doszło po raz pierwszy w historii. W tymczasowym miejscu schronienia musiało ukryć się dziewięć osób, wśród których znalazło się sześciu kontrolerów ruchu.

Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak opublikował wpis w serwisie X.

„W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osób w tym 6 osób personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia. Dotychczas tego typu ewakuacje miały miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin.”

W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze @PANSA_PL po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osob w tym 6 osob personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia. Dotychczas tego typu ewakuacje miały miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin.— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 20, 2026

Lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze przez działania wojska

Zdarzenie bezpośrednio przełożyło się na bieżącą pracę portu. Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej wynika, że operacje lotnicze zostały tymczasowo zawieszone z powodu aktywności wojska w tym regionie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała w tej sprawie komunikat.

„Z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze”

Gdy ewakuacja dobiegła końca, a sytuacja uległa stabilizacji, port lotniczy powrócił do normalnego trybu funkcjonowania. Agencja opublikowała wówczas kolejną krótką informację potwierdzającą wznowienie prac.

„Lotnisko w Rzeszowie wznowiło operacje lotnicze. Zakończyła się ewakuacja personelu wieży kontroli ruchu lotniczego PAŻP”

-przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Alert RCB na Podkarpaciu oraz Lubelszczyźnie

Powodem całych działań był rosyjski atak wymierzony w Ukrainę. Jeszcze przed publikacją oficjalnych stanowisk przez wojsko, do mieszkańców części Lubelszczyzny oraz Podkarpacia rozsyłano na telefony ostrzegawczy Alert RCB. Komunikat informował o bieżącej sytuacji oraz o postawieniu Systemu Obrony Powietrznej RP w stan podwyższonej gotowości.

Wysłane powiadomienie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa miało następującą treść.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Głos w tej sprawie zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, potwierdzając fakt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

„Doszlo do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z @KosiniakKamysz i @RCB_RP @PolskaPolicja @KGPSP. W chwili obecnej nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają służby.”

- przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Niezidentyfikowane obiekty w powiecie biłgorajskim. Prokuratura w Lublinie bada sprawę

W tym samym czasie, gdy trwały działania na rzeszowskim lotnisku, napłynęły doniesienia o upadku niezidentyfikowanych obiektów latających w powiecie biłgorajskim. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzi już Prokuratura Okręgowa w Lublinie, którą wspierają funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

„W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu wstępnych oględzin i analiz.”