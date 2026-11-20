Zagrożenie atakiem w polskiej przestrzeni powietrznej zmusiło kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do ewakuacji wieży kontroli lotów na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że w tym porcie lotniczym do takiego zdarzenia doszło po raz pierwszy w historii. W tymczasowym miejscu schronienia musiało ukryć się dziewięć osób, wśród których znalazło się sześciu kontrolerów ruchu.
Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak opublikował wpis w serwisie X.
„W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osób w tym 6 osób personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia. Dotychczas tego typu ewakuacje miały miały miejsce dwukrotnie dla pracowników wieży TWR Lublin.”
Lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze przez działania wojska
Zdarzenie bezpośrednio przełożyło się na bieżącą pracę portu. Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej wynika, że operacje lotnicze zostały tymczasowo zawieszone z powodu aktywności wojska w tym regionie.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała w tej sprawie komunikat.
„Z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze”
Gdy ewakuacja dobiegła końca, a sytuacja uległa stabilizacji, port lotniczy powrócił do normalnego trybu funkcjonowania. Agencja opublikowała wówczas kolejną krótką informację potwierdzającą wznowienie prac.
„Lotnisko w Rzeszowie wznowiło operacje lotnicze. Zakończyła się ewakuacja personelu wieży kontroli ruchu lotniczego PAŻP”
-przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Alert RCB na Podkarpaciu oraz Lubelszczyźnie
Powodem całych działań był rosyjski atak wymierzony w Ukrainę. Jeszcze przed publikacją oficjalnych stanowisk przez wojsko, do mieszkańców części Lubelszczyzny oraz Podkarpacia rozsyłano na telefony ostrzegawczy Alert RCB. Komunikat informował o bieżącej sytuacji oraz o postawieniu Systemu Obrony Powietrznej RP w stan podwyższonej gotowości.
Wysłane powiadomienie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa miało następującą treść.
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Głos w tej sprawie zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, potwierdzając fakt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
„Doszlo do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z @KosiniakKamysz i @RCB_RP @PolskaPolicja @KGPSP. W chwili obecnej nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają służby.”
- przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Niezidentyfikowane obiekty w powiecie biłgorajskim. Prokuratura w Lublinie bada sprawę
W tym samym czasie, gdy trwały działania na rzeszowskim lotnisku, napłynęły doniesienia o upadku niezidentyfikowanych obiektów latających w powiecie biłgorajskim. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzi już Prokuratura Okręgowa w Lublinie, którą wspierają funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie.
„W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu wstępnych oględzin i analiz.”