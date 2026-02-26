Wsiadła za kierownicę, choć nie powinna. W dobę usłyszała wyrok

Nie powinna wsiadać za kierownicę, wyrok usłyszała w ciągu doby

W połowie lutego funkcjonariusze drogówki Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu zatrzymali we Wierzbnej do kontroli kobietę prowadzącą Volkswagena. Szybko okazało się, że 39-latka z gminy Pawłosiów nie powinna w ogóle wsiadać za kierownicę, gdyż obowiązywał ją dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi orzeczony przez sąd w 2025 r.

Kobieta szybko została zatrzymana, po czym doprowadzono ją do policyjnej izby zatrzymań. - Policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego wdrożyli tryb przyspieszony, co skutkowało tym, że w ciągu doby od zatrzymania podejrzana usłyszała wyrok. Sąd Rejonowy w Jarosławiu wymierzył 39-latce karę bezwzględnego pozbawienia wolności na okres roku oraz dożywotniego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi - przekazała asp. szt. Anna Długosz.

Jak dodała, 39-latki nie ominą też konsekwencje finansowe. Musi bowiem wpłacić 12 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz 15 tys. zł nawiązki na rzecz Skarbu Państwa. Jak wspomnieliśmy, wyrok w sprawie jest nieprawomocny.

Policjanci z Jarosławia apelują do kierowców o odpowiedzialność

- Pamiętaj! Prawo działa szybko i zdecydowanie. Nierozsądna decyzja za kierownicą może w ciągu dwóch dni zmienić twoją sytuację zawodową, finansową i rodzinną. Odpowiedzialność na drodze to nie wybór - to obowiązek każdego kierowcy - podkreślili funkcjonariusze z Jarosławia.

