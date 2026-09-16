Wojsko reaguje na ataki w Ukrainie. Wzmożona gotowość polskich sił i alert RCB

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
PAP
2026-09-16 7:30

Wczesnym rankiem w środę polskie siły powietrzne zostały postawione w stan gotowości, rozpoczynając działania w przestrzeni powietrznej kraju. To odpowiedź na zmasowane ataki dronów z Rosji na Ukrainę. Wysłano specjalne ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego, a wojsko uruchomiło wszystkie systemy obrony powietrznej.

Sylwetka myśliwca na tle pomarańczowego nieba o świcie. O gotowości polskich sił powietrznych przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Thaklein/ Shutterstock

Komunikat RCB do mieszkańców. "Ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem"

Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny komunikat SMS do osób przebywających na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. W wiadomości znalazło się ostrzeżenie o sytuacji na granicy i zalecenie śledzenia kolejnych komunikatów.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Alert objął ogromny obszar – wszystkie powiaty woj. lubelskiego i podkarpackiego, m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Mielec, Jasło, Lesko czy powiat bieszczadzki. To jeden z najszerszych alertów RCB w ostatnich miesiącach.

Reakcja polskiego wojska na rosyjskie uderzenia

Za pośrednictwem serwisu X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podjęciu działań przez lotnictwo w polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpośrednim powodem były rosyjskie ataki z użyciem dronów odrzutowych, które zostały zarejestrowane tuż przy granicy.

Dowództwo Komponentu Powietrznego zaangażowało wszystkie dostępne środki. Oznacza to m.in. regularne patrole myśliwców, pełną gotowość radarów i systemów naziemnych, które precyzyjnie śledzą przestrzeń powietrzną wokół granicy.

Prewencja na pierwszym miejscu i ciągły monitoring

Głównym celem podjętych działań, jak zaznaczono w komunikacie, jest profilaktyka i zagwarantowanie bezpieczeństwa polskiej strefy powietrznej, szczególnie na terenach graniczących z Ukrainą.

Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdza, że sytuacja jest bez przerwy obserwowana, a pododdziały zachowują pełną gotowość do ewentualnego działania, gdyby zaszła taka potrzeba.

Lotniska wstrzymują operacje. Wojsko przejmuje przestrzeń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje cywilne. Powód jest jeden: konieczność zapewnienia pełnej swobody działania polskiego lotnictwa wojskowego.

To oznacza, że wojskowe maszyny mają priorytet w przestrzeni powietrznej, a cywilne loty muszą czekać na decyzję służb.

Eksplozje w Kijowie. Rosyjskie drony nad Wołyniem – tuż przy Polsce

Agencja Reutera poinformowała, że w środę rano w Kijowie słychać było eksplozję. Według władz miejskich, cytowanych przez Interfax-Ukraina, na zachodnich obrzeżach stolicy wybuchł pożar w magazynach po ataku dronów.

Ukraińskie aplikacje monitorujące przestrzeń powietrzną przekazały, że rosyjskie drony odrzutowe były widziane nad obwodem wołyńskim, który graniczy bezpośrednio z Polską. To właśnie ta aktywność uruchomiła polskie procedury bezpieczeństwa.

Polecany artykuł:

Sonda
Czy Rosja może zdecydować się na bezpośrednią prowokację wobec państwa NATO?
ROSYJSKA RAKIETA UDERZYŁA W POLSKĘ! MIGRANCI ATAKUJĄ CEUTĘ, GRILL U MORAWIECKIEGO | Dudek o Polityce
alert RCB
wojna w Ukrainie
Ukraina
Rosja
Wojsko Polskie