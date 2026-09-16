Wojsko reaguje na ataki w Ukrainie. Wzmożona gotowość polskich sił i alert RCB

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Komunikat RCB do mieszkańców. "Ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem"
Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny komunikat SMS do osób przebywających na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. W wiadomości znalazło się ostrzeżenie o sytuacji na granicy i zalecenie śledzenia kolejnych komunikatów.
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Alert objął ogromny obszar – wszystkie powiaty woj. lubelskiego i podkarpackiego, m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Mielec, Jasło, Lesko czy powiat bieszczadzki. To jeden z najszerszych alertów RCB w ostatnich miesiącach.
Reakcja polskiego wojska na rosyjskie uderzenia
Za pośrednictwem serwisu X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podjęciu działań przez lotnictwo w polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpośrednim powodem były rosyjskie ataki z użyciem dronów odrzutowych, które zostały zarejestrowane tuż przy granicy.
Dowództwo Komponentu Powietrznego zaangażowało wszystkie dostępne środki. Oznacza to m.in. regularne patrole myśliwców, pełną gotowość radarów i systemów naziemnych, które precyzyjnie śledzą przestrzeń powietrzną wokół granicy.
Prewencja na pierwszym miejscu i ciągły monitoring
Głównym celem podjętych działań, jak zaznaczono w komunikacie, jest profilaktyka i zagwarantowanie bezpieczeństwa polskiej strefy powietrznej, szczególnie na terenach graniczących z Ukrainą.
Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdza, że sytuacja jest bez przerwy obserwowana, a pododdziały zachowują pełną gotowość do ewentualnego działania, gdyby zaszła taka potrzeba.
Lotniska wstrzymują operacje. Wojsko przejmuje przestrzeń
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje cywilne. Powód jest jeden: konieczność zapewnienia pełnej swobody działania polskiego lotnictwa wojskowego.
To oznacza, że wojskowe maszyny mają priorytet w przestrzeni powietrznej, a cywilne loty muszą czekać na decyzję służb.
Eksplozje w Kijowie. Rosyjskie drony nad Wołyniem – tuż przy Polsce
Agencja Reutera poinformowała, że w środę rano w Kijowie słychać było eksplozję. Według władz miejskich, cytowanych przez Interfax-Ukraina, na zachodnich obrzeżach stolicy wybuchł pożar w magazynach po ataku dronów.
Ukraińskie aplikacje monitorujące przestrzeń powietrzną przekazały, że rosyjskie drony odrzutowe były widziane nad obwodem wołyńskim, który graniczy bezpośrednio z Polską. To właśnie ta aktywność uruchomiła polskie procedury bezpieczeństwa.