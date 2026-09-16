Wojsko reaguje na ataki w Ukrainie. Wzmożona gotowość polskich sił i alert RCB

Komunikat RCB do mieszkańców. "Ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem"

Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny komunikat SMS do osób przebywających na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. W wiadomości znalazło się ostrzeżenie o sytuacji na granicy i zalecenie śledzenia kolejnych komunikatów.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Alert objął ogromny obszar – wszystkie powiaty woj. lubelskiego i podkarpackiego, m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Mielec, Jasło, Lesko czy powiat bieszczadzki. To jeden z najszerszych alertów RCB w ostatnich miesiącach.

Reakcja polskiego wojska na rosyjskie uderzenia

Za pośrednictwem serwisu X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podjęciu działań przez lotnictwo w polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpośrednim powodem były rosyjskie ataki z użyciem dronów odrzutowych, które zostały zarejestrowane tuż przy granicy.

Dowództwo Komponentu Powietrznego zaangażowało wszystkie dostępne środki. Oznacza to m.in. regularne patrole myśliwców, pełną gotowość radarów i systemów naziemnych, które precyzyjnie śledzą przestrzeń powietrzną wokół granicy.

Prewencja na pierwszym miejscu i ciągły monitoring

Głównym celem podjętych działań, jak zaznaczono w komunikacie, jest profilaktyka i zagwarantowanie bezpieczeństwa polskiej strefy powietrznej, szczególnie na terenach graniczących z Ukrainą.

Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdza, że sytuacja jest bez przerwy obserwowana, a pododdziały zachowują pełną gotowość do ewentualnego działania, gdyby zaszła taka potrzeba.

Lotniska wstrzymują operacje. Wojsko przejmuje przestrzeń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje cywilne. Powód jest jeden: konieczność zapewnienia pełnej swobody działania polskiego lotnictwa wojskowego.

To oznacza, że wojskowe maszyny mają priorytet w przestrzeni powietrznej, a cywilne loty muszą czekać na decyzję służb.

Eksplozje w Kijowie. Rosyjskie drony nad Wołyniem – tuż przy Polsce

Agencja Reutera poinformowała, że w środę rano w Kijowie słychać było eksplozję. Według władz miejskich, cytowanych przez Interfax-Ukraina, na zachodnich obrzeżach stolicy wybuchł pożar w magazynach po ataku dronów.

Ukraińskie aplikacje monitorujące przestrzeń powietrzną przekazały, że rosyjskie drony odrzutowe były widziane nad obwodem wołyńskim, który graniczy bezpośrednio z Polską. To właśnie ta aktywność uruchomiła polskie procedury bezpieczeństwa.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/Zfv1oedLbm— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 16, 2026

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