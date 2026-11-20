Niepokojące wieści dotyczące bezpieczeństwa polskiego nieba płyną z porannego raportu wojska. W piątek, 20 listopada, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że istnieje podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty.

„W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza” – poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ na platformie X.

Z opublikowanego oświadczenia wynika, że wojskowi specjaliści dokładnie analizują teraz odczyty z systemów radiolokacyjnych. Ma to dać jednoznaczną odpowiedź, czy polska granica powietrzna faktycznie została przekroczona. Jeśli obecność niebezpiecznych obiektów się potwierdzi, armia jest gotowa na podjęcie adekwatnych kroków w celu neutralizacji zagrożenia.

Niezidentyfikowany obiekt w miejscowości Chmielek na Lubelszczyźnie

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że do upadku nieznanego obiektu miało dojść w miejscowości Chmielek na terenie powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Wszystkie okoliczności tego incydentu są obecnie szczegółowo badane. Do sieci trafiło już wideo, które rzekomo zarejestrowało chwilę uderzenia pocisku, jednak prawdziwość tego materiału wciąż czeka na oficjalną weryfikację.

Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ zwrócili się z prośbą do obywateli, aby bezwzględnie podporządkowali się wszelkim zaleceniom i komunikatom odpowiednich służb.

„Dalsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ich pełnej weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów. Prosimy o cierpliwość i śledzenie dalszych komunikatów” – przekazano w oświadczeniu Dowództwa Operacyjnego RSZ.

@konflikty2526 Uderzyła w miejscowości Chmielek (powiat biłgorajski) - na miejscu już są tam służby https://t.co/lUwcUCj8uG— Elijah Mikaelson (@mikaelson135) November 20, 2026

Niepokojące doniesienia dotyczą również okolic przejścia granicznego w Hrebennem. Według pojawiających się informacji niezidentyfikowany obiekt miał spaść w pobliżu przejścia, prawdopodobnie po stronie ukraińskiej. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Nie wiadomo również, czy oba zgłoszenia dotyczą tego samego zdarzenia, czy różnych obiektów. Trwa weryfikacja informacji.