Niepokojące informacje przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Pojawiło się podejrzenie, że niezidentyfikowane obiekty powietrzne mogły naruszyć przestrzeń powietrzną Polski. Informacje o możliwym zagrożeniu zostały przekazane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby prowadzą obecnie weryfikację. Wcześniej mieszkańcy wybranych powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB.

Wojsko wydało komunikat. Chodzi o niezidentyfikowane obiekty powietrzne

Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, istnieje podejrzenie, że niezidentyfikowane obiekty mogły znaleźć się w polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z tym odpowiednie informacje zostały przekazane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Wojskowi podkreślili, że obecnie sprawdzane są dane pochodzące z systemów radiolokacyjnych. Ich analiza ma pozwolić ustalić, czy rzeczywiście doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. W komunikacie Dowództwo Operacyjne poinformowało:

„Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza. Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i poleceń właściwych służb. Dalsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ich pełnej weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów. Prosimy o cierpliwość i śledzenie dalszych komunikatów.”

Wcześniej RCB rozesłało alert. Ostrzeżenie dotyczyło ataku na Ukrainę

Komunikat Dowództwa Operacyjnego pojawił się po wcześniejszym ostrzeżeniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert informował o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę oraz działaniach podejmowanych przez polski system obrony powietrznej.

Wiadomość, którą otrzymali mieszkańcy objętych ostrzeżeniem terenów, brzmiała:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Kto otrzymał alert RCB? Lista powiatów

Ostrzeżenie zostało skierowane do mieszkańców wybranych obszarów województw lubelskiego i podkarpackiego.

Na Lubelszczyźnie wiadomość trafiła do odbiorców z następujących powiatów i miast:

hrubieszowskiego,

zamojskiego,

tomaszowskiego,

biłgorajskiego,

miasta Zamość.

Alert objął również liczne obszary województwa podkarpackiego. Otrzymali go mieszkańcy powiatów:

dębickiego,

ropczycko-sędziszowskiego,

rzeszowskiego,

łańcuckiego,

przeworskiego,

jarosławskiego,

lubaczowskiego,

jasielskiego,

strzyżowskiego,

brzozowskiego,

przemyskiego,

sanockiego,

leskiego,

krośnieńskiego,

bieszczadzkiego,

a także miast Rzeszów, Przemyśl i Krosno.