Walki robotów na Podkarpaciu. Niezwykłe widowisko

Xchallenge 2026, czyli największe zawody robotów w Polsce

Xchallenge to wydarzenie łączące robotykę, nowoczesne technologie i popularyzację nauki. Co roku przyciąga konstruktorów, programistów, studentów, uczniów oraz pasjonatów nowych technologii. Piąta edycja ponownie stworzy przestrzeń do prezentacji innowacyjnych rozwiązań i rywalizacji zespołów, a jednocześnie umożliwi publiczności poznanie możliwości współczesnej robotyki.

Tegoroczne wydarzenie odbywa się w sobotę, 14 listopada, w ZEN.COM EXPO w Jasionce. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się o godz. 10:00, start zawodów robotycznych na godz. 11:00, a zakończenie na godz. 20:00.

Humanoid Quest - nowy wymiar rywalizacji robotów

Jedną z najważniejszych nowości tegorocznej edycji będzie Humanoid Quest - konkurencja poświęcona robotom humanoidalnym. Maszyny zmierzą się z zadaniami wymagającymi rozpoznawania otoczenia, podejmowania decyzji i samodzielnego poruszania się po arenie.

Rywalizacja zostanie podzielona na dwa etapy. Roboty będą wykonywać zadania autonomicznie, bez bezpośredniego sterowania przez operatora podczas ich realizacji. Konkurencja pozwoli zaprezentować możliwości technologii rozwijanych z myślą o coraz bardziej samodzielnych systemach robotycznych.

Robo~Motion, Task Hunters i Smash Bots - roboty w akcji

Humanoid Quest będzie jednym z kilku obszarów rywalizacji podczas Xchallenge 2026.

W programie znalazły się również konkurencje sprawdzające szybkość, precyzję, autonomię i wytrzymałość konstrukcji.

Robo~Motion obejmie zawody robotów autonomicznych w takich kategoriach jak Line Follower, Micromouse, Sumo, Cebula House i Drag Race.

Uczestnicy zaprezentują konstrukcje zaprojektowane do poruszania się po wyznaczonych trasach, realizacji zadań oraz rywalizacji na czas.

Task Hunters to konkurencja robotów mobilnych, których zadaniem będzie wykonywanie punktowanych wyzwań na specjalnie przygotowanej arenie. O wyniku zdecydują skuteczność działania, sprawność konstrukcji i czas realizacji zadań.

Smash Bots dostarczy publiczności widowiskowych emocji za sprawą pojedynków zdalnie sterowanych robotów bojowych. Maszyny zmierzą się na zabezpieczonej arenie, prezentując możliwości konstrukcyjne i umiejętności swoich operatorów.

Różnorodność konkurencji sprawi, że odwiedzający będą mogli zobaczyć robotykę z wielu perspektyw - od autonomicznego wykonywania skomplikowanych zadań po bezpośrednie pojedynki maszyn.

Piknik Kosmiczny - nauka i technologia dla każdego

Integralną częścią XChallenge będzie Piknik Kosmiczny, przygotowany z myślą o osobach zainteresowanych nauką, technologią i odkrywaniem nowych rozwiązań. W strefie zaprezentują się firmy, instytucje, szkoły, koła naukowe i inni wystawcy, którzy przedstawią swoje projekty, urządzenia oraz osiągnięcia.

Na odwiedzających czekać będą m.in. makiety, pokazy, symulatory i prezentacje technologiczne. Nie zabraknie także atrakcji popularnonaukowych oraz bezpłatnych seansów w planetariach przygotowanych przez organizatorów i partnerów wydarzenia.

Piknik Kosmiczny będzie okazją do bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi technologiami, poznania działalności wystawców i przekonania się, jak nauka znajduje zastosowanie w praktyce. Wszystkie atrakcje w tej strefie będą bezpłatne.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny i debata o sztucznej inteligencji

Program wydarzenia obejmuje również propozycje edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego (DUT) odbędą się pokazy popularnonaukowe zaplanowane na godz. 10:30 i 13:00. Tegoroczne eksperymenty będą dotyczyć m.in. fizyki. W pokazach wyjątkowo będą mogły uczestniczyć całe rodziny, w tym rodzice i opiekunowie. Udział będzie bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja:

10:30 https://app.evenea.pl/event/899913-14/

13:00 https://app.evenea.pl/event/899913-15/.

W programie znajdą się także „Dobro(wolne) Dyskusje”, czyli spotkanie poświęcone roli debaty w wymianie wiedzy i poglądów. Tegoroczna dyskusja odbędzie się pod hasłem: „Mądrzy czy zależni? Czego się uczyć, skoro AI wie wszystko?”.

Eksperci z dziedzin sztucznej inteligencji, neuropsychologii i edukacji, wspólnie z przedstawicielami młodego pokolenia, podejmą temat wpływu AI na proces uczenia się, kreatywność oraz samodzielne myślenie. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17:00. Obowiązują zapisy za pośrednictwem platformy Evenea: https://app.evenea.pl/event/899913-13/. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

The ThreeX na finał wydarzenia

Zwieńczeniem Xchallenge 2026 będzie koncert zespołu The ThreeX. Artyści, którzy ukończyli z wyróżnieniem Wiedeński Uniwersytet Muzyczny, zaprezentują 60-minutowy program łączący wirtuozerię wykonawczą, humor i autorskie aranżacje inspirowane muzyką klasyczną.

Publiczność usłyszy m.in. połączenie Sonaty Księżycowej Ludwiga van Beethovena z muzyką Metalliki i Ennia Morricone, a także zestawienie Lotu Trzmiela z tangiem Astora Piazzolli. W repertuarze znajdą się również utwory Bedřicha Smetany i efektowne popisy instrumentalne, w tym żonglerka smyczkami.

Choć punktem wyjścia dla programu jest muzyka klasyczna, koncert The ThreeX to propozycja dla całej rodziny, również dla najmłodszych melomanów.

Niecodzienne aranżacje, muzyczne niespodzianki, humor i widowiskowa forma sprawiają, że nawet najbardziej znane kompozycje nabierają nowego charakteru i potrafią zainteresować dzieci, przybliżając im świat muzyki poważnej w przystępny i pełen energii sposób.

The ThreeX łączy wysoki poziom muzyczny z energią sceniczną i bezpośrednim kontaktem z publicznością. Dzięki niekonwencjonalnym aranżacjom koncert będzie okazją do wspólnego odkrywania muzyki - zarówno dla miłośników klasyki, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym gatunkiem. Na koncert obowiązuje rejestracja: https://app.evenea.pl/event/899913-16/

Xchallenge 2026 - wydarzenie otwarte dla wszystkich

Xchallenge jest skierowane nie tylko do osób zawodowo lub hobbystycznie zajmujących się robotyką. Organizatorzy zapraszają rodziny z dziećmi, uczniów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych nauką i nowoczesnymi technologiami.

Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli z bliska przyjrzeć się pracy konstruktorów, poznać możliwości robotów, zobaczyć międzynarodową rywalizację i skorzystać z atrakcji edukacyjnych przygotowanych dla różnych grup wiekowych.

Wstęp na XChallenge 2026 będzie bezpłatny. Wybrane punkty programu, w tym pokazy Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego i koncert The ThreeX, będą wymagały wcześniejszej rejestracji.

Xchallenge łączy sportową rywalizację, prezentację innowacyjnych technologii i edukację, tworząc przestrzeń do spotkania nauki z praktyką. Piąta edycja wydarzenia będzie okazją do poznania kierunków rozwoju robotyki oraz spędzenia dnia pełnego technologicznych i naukowych atrakcji.

Partnerzy strategiczni: Województwo Podkarpackie, Rzeszów Stolica Innowacji oraz Pratt & Whitney

Partnerzy Główni: MTU, ARP Mielec

Partnerzy Wspierający: 4Anatropi, X-kom, ZEN.COM Expo, OwlTech

Partnerzy: Hobbistycznie, Ramirent, Laboratorium Rozwiązań, Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie, Grein Hotel

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