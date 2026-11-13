Otwórz szeroko okna i idź na spacer. Dzisiejsze powietrze w Rzeszowie zachwyca

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Pomiary z rzeszowskich stacji jednoznacznie wskazują, że ogólna jakość powietrza w naszym mieście jest dziś bardzo dobra. Lekki jesienny wiatr oraz dynamiczna pogoda skutecznie zapobiegają gromadzeniu się dymu z domowych pieców i spalin samochodowych tuż przy ziemi. Dzięki temu mikroskopijne cząsteczki brudu unoszące się w powietrzu występują w tak niewielkich ilościach, że są praktycznie niezauważalne. To doskonała wiadomość dla wszystkich rzeszowian – bez przeszkód można zaplanować ranny spacer nad Wisłokiem, wyjście na plac zabaw z dziećmi czy intensywny trening biegowy w parku. Przebywanie na zewnątrz jest w pełni bezpieczne dla każdego z nas.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć podawane wskaźniki, warto znać oficjalne polskie normy bezpieczeństwa. Dla pyłu PM10 dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³ (mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), natomiast roczny poziom dopuszczalny dla drobin PM2.5 to 20 µg/m³. Dzisiejsze odczyty pokazują stężenia wielokrotnie niższe od dopuszczalnych limitów – w przypadku PM10 najwyższy wynik osiąga zaledwie niecałe 14% dobowego limitu.

Oto szczegółowe zestawienie ze wszystkich stacji pomiarowych w Rzeszowie:

Rzeszów, Al. Rejtana (pomiar z godziny 09:00): PM10 wynosi 6,9 µg/m³. Na tej stacji mierzono tylko pył PM10.

(pomiar z godziny 09:00): PM10 wynosi 6,9 µg/m³. Na tej stacji mierzono tylko pył PM10. Rzeszów, Al. Piłsudskiego (pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 4,0 µg/m³, a PM2.5 wynosi 2,2 µg/m³.

(pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 4,0 µg/m³, a PM2.5 wynosi 2,2 µg/m³. Rzeszów, ul. Starzyńskiego (pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 3,2 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3,9 µg/m³.

(pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 3,2 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3,9 µg/m³. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 5,3 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3,0 µg/m³.

Wszystkie opublikowane wyniki mieściły się głęboko w strefie zielonej. Najwyższa zanotowana wartość PM10 przy Alei Rejtana stanowi zaledwie 13,8% dopuszczalnej normy dobowej, co oznacza, że atmosfera w mieście jest czysta i sprzyja zdrowiu.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń powietrza oraz określonych warunków pogodowych. Najczęściej tworzy się podczas bezwietrznych, mroźnych dni, kiedy dym z domowych kominów oraz spaliny z rur wydechowych nie mogą ulecieć w górę i wiszą tuż nad ziemią. Taka mieszanka drobin brudu może podrażniać drogi oddechowe i utrudniać oddychanie, zwłaszcza dzieciom, seniorom czy osobom z chorobami serca. Dlatego nasza złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening na zewnątrz.