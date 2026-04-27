W tym podkarpackim miasteczku ukryte są prawdziwe skarby. To kolejna edycja

Agnieszka Przystaś
2026-04-27 20:12

W niedzielę 26 kwietnia odbyła się druga w tym roku edycja Targów Staroci w Strzyżowie. Miłośnicy stylu vintage mogli przebierać w tysiącach unikalnych przedmiotów, od antycznej porcelany po ręcznie robioną biżuterię. To już kolejny sezon popularnego wydarzenia, które regularnie przyciąga łowców okazji.

W niedzielę 26 kwietnia 2026 roku strzyżowski Plac Targowy ponownie zamienił się w prawdziwy raj dla pasjonatów rzeczy z duszą. Zorganizowany tam Jarmark Staroci zgromadził tłumy odwiedzających oraz dziesiątki wystawców. Na stoiskach można było znaleźć szeroki przekrój asortymentu: od ubrań i książek, po meble, obrazy, porcelanę i biżuterię. 

Jarmark Staroci w Strzyżowie to raj dla łowców okazji

Współcześnie poszukiwanie unikalnych przedmiotów z drugiej ręki przestało być kojarzone z brakiem pieniędzy, a stało się symbolem świadomego stylu i prawdziwego luksusu. Odkrywanie perełek na bazarach czy w lumpeksach to dla wielu osób powód do ogromnej satysfakcji. Strzyżowski Jarmark Staroci po raz kolejny zagościł w lokalnym harmonogramie imprez, stanowiąc doskonałą propozycję na spędzenie wolnej, rodzinnej niedzieli w niebanalny sposób.

Antyki i rękodzieło. Co można kupić na jarmarku w Strzyżowie?

Podczas niedzielnego wydarzenia na Placu Targowym swoje zbiory zaprezentowało mnóstwo sprzedawców. Zainteresowani mogli przebierać w nieskończonej liczbie unikalnych towarów. W ofercie znalazła się elegancka biżuteria, zabytkowa porcelana, malarstwo, a także stylowa odzież i torebki. Miłośnicy urządzania wnętrz mogli upolować meble w stylu vintage oraz ozdobne lustra. Nie zabrakło również stanowisk lokalnych twórców, którzy oferowali autorskie rękodzieło, w tym wyroby z drewna. Po udanych łowach uczestnicy chętnie korzystali ze smacznej strawy, serwowanej na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Godowej.

Targi staroci w Strzyżowie. Harmonogram na sezon 2026

Inicjatywa zyskała tak dużą sympatię mieszkańców, że cykliczne spotkania wpisały się na stałe w harmonogram podkarpackiej miejscowości. Organizatorzy przewidzieli już kolejne edycje Jarmarku Staroci w Strzyżowie. Wydarzenia te zaplanowano na:

  • 24 maja
  • 28 czerwca
  • 26 lipca
  • 23 sierpnia
  • 27 września
  • 25 października

Udział w targach to świetny sposób na relaks na świeżym powietrzu oraz niepowtarzalna szansa, by poczuć magię minionych dekad, przeglądając cenne artefakty. Warto zaznaczyć, że impreza odbywa się w niezwykle urokliwych okolicznościach przyrody, co dodatkowo potęguje fantastyczną atmosferę tego miejsca.

