W tym podkarpackim miasteczku ukryte są prawdziwe skarby. To kolejna edycja

W niedzielę 26 kwietnia 2026 roku strzyżowski Plac Targowy ponownie zamienił się w prawdziwy raj dla pasjonatów rzeczy z duszą. Zorganizowany tam Jarmark Staroci zgromadził tłumy odwiedzających oraz dziesiątki wystawców. Na stoiskach można było znaleźć szeroki przekrój asortymentu: od ubrań i książek, po meble, obrazy, porcelanę i biżuterię.

Jarmark Staroci w Strzyżowie to raj dla łowców okazji

Współcześnie poszukiwanie unikalnych przedmiotów z drugiej ręki przestało być kojarzone z brakiem pieniędzy, a stało się symbolem świadomego stylu i prawdziwego luksusu. Odkrywanie perełek na bazarach czy w lumpeksach to dla wielu osób powód do ogromnej satysfakcji. Strzyżowski Jarmark Staroci po raz kolejny zagościł w lokalnym harmonogramie imprez, stanowiąc doskonałą propozycję na spędzenie wolnej, rodzinnej niedzieli w niebanalny sposób.

Antyki i rękodzieło. Co można kupić na jarmarku w Strzyżowie?

Podczas niedzielnego wydarzenia na Placu Targowym swoje zbiory zaprezentowało mnóstwo sprzedawców. Zainteresowani mogli przebierać w nieskończonej liczbie unikalnych towarów. W ofercie znalazła się elegancka biżuteria, zabytkowa porcelana, malarstwo, a także stylowa odzież i torebki. Miłośnicy urządzania wnętrz mogli upolować meble w stylu vintage oraz ozdobne lustra. Nie zabrakło również stanowisk lokalnych twórców, którzy oferowali autorskie rękodzieło, w tym wyroby z drewna. Po udanych łowach uczestnicy chętnie korzystali ze smacznej strawy, serwowanej na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Godowej.

Targi staroci w Strzyżowie. Harmonogram na sezon 2026

Inicjatywa zyskała tak dużą sympatię mieszkańców, że cykliczne spotkania wpisały się na stałe w harmonogram podkarpackiej miejscowości. Organizatorzy przewidzieli już kolejne edycje Jarmarku Staroci w Strzyżowie. Wydarzenia te zaplanowano na:

24 maja

28 czerwca

26 lipca

23 sierpnia

27 września

25 października

Udział w targach to świetny sposób na relaks na świeżym powietrzu oraz niepowtarzalna szansa, by poczuć magię minionych dekad, przeglądając cenne artefakty. Warto zaznaczyć, że impreza odbywa się w niezwykle urokliwych okolicznościach przyrody, co dodatkowo potęguje fantastyczną atmosferę tego miejsca.