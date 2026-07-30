W tych regionach Polski żyje się najdłużej. Statystyki zaskakują

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-30 5:10

Gdzie w Polsce żyje się najdłużej? Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ujawnił, że sędziwego wieku ludzie dożywają w regionach, o których często się zapomina. Poznajcie miejsca na mapie Polski, gdzie średnia długość życia jest naprawdę zaskakująca.

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Autor: Peopleimages/ Shutterstock

Polacy żyją coraz dłużej. Różnice między regionami są jednak wyraźne

Przeciętna długość życia w Polsce systematycznie rośnie i po spadku związanym z pandemią ponownie osiągnęła rekordowe wartości. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy wszystkich regionów kraju żyją równie długo. Najnowsze analizy pokazują, że między poszczególnymi województwami występują nawet kilkuletnie różnice w oczekiwanej długości życia. Szczególnie dobrze wypada południowo-wschodnia część Polski, podczas gdy najsłabsze wyniki notują niektóre województwa centralne i zachodnie.

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Polska mapa długowieczności. Gdzie żyje się najdłużej?

Z danych przywoływanych przez ekspertów wynika, że w przypadku mężczyzn najwyższą oczekiwaną długość życia odnotowano w województwach:

  • małopolskim,
  • podkarpackim.

Mężczyźni mieszkający w tych regionach żyją średnio nawet o około trzy lata dłużej niż mieszkańcy województwa łódzkiego, które znajduje się na drugim końcu zestawienia. Analizy na poziomie powiatów pokazują również, że szczególnie korzystnie wypada południowa Polska, zwłaszcza obszary Małopolski i Podkarpacia.

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Kobiety żyją najdłużej na Podkarpaciu i Podlasiu

Wśród kobiet liderami są dwa województwa:

  • podkarpackie,
  • podlaskie.

To właśnie mieszkanki tych regionów mogą liczyć na najwyższą przeciętną długość życia. Najkrócej żyją natomiast kobiety z województw:

  • śląskiego,
  • łódzkiego,
  • kujawsko-pomorskiego.

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Wyjątkowy powiat na mapie Polski

Eksperci zwracają uwagę na powiat leski w województwie podkarpackim. To miejsce wyróżnia się bardzo wysoką oczekiwaną długością życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dzięki czemu jest uznawane za jeden z najbardziej sprzyjających długowieczności obszarów w kraju.

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