W tych regionach Polski żyje się najdłużej. Statystyki zaskakują

Polacy żyją coraz dłużej. Różnice między regionami są jednak wyraźne

Przeciętna długość życia w Polsce systematycznie rośnie i po spadku związanym z pandemią ponownie osiągnęła rekordowe wartości. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy wszystkich regionów kraju żyją równie długo. Najnowsze analizy pokazują, że między poszczególnymi województwami występują nawet kilkuletnie różnice w oczekiwanej długości życia. Szczególnie dobrze wypada południowo-wschodnia część Polski, podczas gdy najsłabsze wyniki notują niektóre województwa centralne i zachodnie.

Polska mapa długowieczności. Gdzie żyje się najdłużej?

Z danych przywoływanych przez ekspertów wynika, że w przypadku mężczyzn najwyższą oczekiwaną długość życia odnotowano w województwach:

małopolskim,

podkarpackim.

Mężczyźni mieszkający w tych regionach żyją średnio nawet o około trzy lata dłużej niż mieszkańcy województwa łódzkiego, które znajduje się na drugim końcu zestawienia. Analizy na poziomie powiatów pokazują również, że szczególnie korzystnie wypada południowa Polska, zwłaszcza obszary Małopolski i Podkarpacia.

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Kobiety żyją najdłużej na Podkarpaciu i Podlasiu

Wśród kobiet liderami są dwa województwa:

podkarpackie,

podlaskie.

To właśnie mieszkanki tych regionów mogą liczyć na najwyższą przeciętną długość życia. Najkrócej żyją natomiast kobiety z województw:

śląskiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego.

Wyjątkowy powiat na mapie Polski

Eksperci zwracają uwagę na powiat leski w województwie podkarpackim. To miejsce wyróżnia się bardzo wysoką oczekiwaną długością życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dzięki czemu jest uznawane za jeden z najbardziej sprzyjających długowieczności obszarów w kraju.