W tych regionach Polski żyje się najdłużej. Statystyki zaskakują

Spis treści
Polacy żyją coraz dłużej. Różnice między regionami są jednak wyraźne
Przeciętna długość życia w Polsce systematycznie rośnie i po spadku związanym z pandemią ponownie osiągnęła rekordowe wartości. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy wszystkich regionów kraju żyją równie długo. Najnowsze analizy pokazują, że między poszczególnymi województwami występują nawet kilkuletnie różnice w oczekiwanej długości życia. Szczególnie dobrze wypada południowo-wschodnia część Polski, podczas gdy najsłabsze wyniki notują niektóre województwa centralne i zachodnie.
Polecany artykuł:
Polska mapa długowieczności. Gdzie żyje się najdłużej?
Z danych przywoływanych przez ekspertów wynika, że w przypadku mężczyzn najwyższą oczekiwaną długość życia odnotowano w województwach:
- małopolskim,
- podkarpackim.
Mężczyźni mieszkający w tych regionach żyją średnio nawet o około trzy lata dłużej niż mieszkańcy województwa łódzkiego, które znajduje się na drugim końcu zestawienia. Analizy na poziomie powiatów pokazują również, że szczególnie korzystnie wypada południowa Polska, zwłaszcza obszary Małopolski i Podkarpacia.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
To najdroższe kurorty w Polsce. Za metr mieszkania zapłacisz nawet 35 tys. zł! [RAPORT]
Kobiety żyją najdłużej na Podkarpaciu i Podlasiu
Wśród kobiet liderami są dwa województwa:
- podkarpackie,
- podlaskie.
To właśnie mieszkanki tych regionów mogą liczyć na najwyższą przeciętną długość życia. Najkrócej żyją natomiast kobiety z województw:
- śląskiego,
- łódzkiego,
- kujawsko-pomorskiego.
Wyjątkowy powiat na mapie Polski
Eksperci zwracają uwagę na powiat leski w województwie podkarpackim. To miejsce wyróżnia się bardzo wysoką oczekiwaną długością życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dzięki czemu jest uznawane za jeden z najbardziej sprzyjających długowieczności obszarów w kraju.