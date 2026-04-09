W powiecie przemyskim znaleziono ciało noworodka. Co wiadomo po sekcji zwłok?

Prokuratura po sekcji zwłok noworodka z pow. przemyskiego

- Nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, w oparciu o obraz sekcyjny, jaka była przyczyna zgonu dziecka. Noworodek nie miał żadnych obrażeń ani wewnętrznych, ani zewnętrznych. Nie można też jednoznacznie stwierdzić, czy dziecko przyszło na świat żywe czy martwe - poinformowała prok. Taciuch-Kurasiewicz.

Dodała, że zostały pobrane wycinki histopatologiczne do dalszych badań. Dopiero te wyniki dadzą pełny obraz sekcyjny.

Nikomu nie postawiono zarzutów

Prokurator zastrzegła, że śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko, czyli nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów. Ze względu na charakter sprawy prokuratura nie podaje więcej szczegółów. - Należy ostrożnie i powściągliwie podchodzić do tej sprawy - zaapelowała prok. Taciuch-Kurasiewicz.

Noworodek to chłopczyk. Przyszedł na świat około 7-8 miesiąca ciąży. Ważył około 2 kg. Jego ciało znaleźli policjanci wśród zużytych papierowych ręczników, w miejscu zamieszkania 41-letniej matki dziecka. Policjanci przybyli tam po tym, gdy otrzymali informację ze szpitala o pacjentce z silnym krwotokiem, który - jak się okazało - ma związek z przebytym porodem. Jak dodała prokurator, kobieta dostała silnego krwotoku w domu. Wezwana karetka zabrała ją do szpitala.

W związku ze sprawą zatrzymane zostały cztery osoby, w tym 41-letnia matka oraz troje domowników. Dwie z tych osób - matka i starszy mężczyzna - przebywają w szpitalu. Wszyscy mają obecnie status świadków w sprawie.

Tragiczny wypadek na drodze S19 - zobacz zdjęcia:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru