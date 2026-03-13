W jednym powiecie na Podkarpaciu bezrobocie to aż 21 proc. Są najnowsze dane z regionu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie opublikował nowe dane o bezrobociu

Zgodnie z najnowszym raportem Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dotyczącym sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2026 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła. Na koniec miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było łącznie 74,8 tys. osób. To o 2,7 tys. więcej niż w grudniu 2025 roku i o 3,8 tys. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wzrost liczby bezrobotnych przełożył się bezpośrednio na stopę bezrobocia, która osiągnęła poziom 9,6%. Wskaźnik ten zwiększył się zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,3 p.proc.), jak i w ujęciu rocznym (o 0,4 p.proc.). Mimo wzrostu, województwo podkarpackie pod względem wysokości stopy bezrobocia uplasowało się na piętnastym miejscu w kraju. Najwyższy wskaźnik zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wyniósł on 9,9%.

Gigantyczne różnice między powiatami. W jednym sytuacja jest dramatyczna

Analiza danych pokazuje ogromne dysproporcje na regionalnym rynku pracy. Podczas gdy w Krośnie stopa bezrobocia była najniższa i wyniosła zaledwie 4,0%, w powiecie brzozowskim sytuacja była skrajnie odmienna. Tam wskaźnik bezrobocia osiągnął aż 21,0%, co obrazuje skalę wyzwań, z jakimi mierzą się mieszkańcy tej części regionu. Co istotne, raport wskazuje, że w porównaniu z grudniem 2025 roku wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich dwudziestu pięciu powiatach województwa.

Więcej ofert pracy, ale wciąż jest trudno

W styczniu 2026 roku urzędy pracy zarejestrowały 7,8 tys. nowych bezrobotnych, co stanowi wzrost o 24,2% w stosunku do grudnia 2025 r. Jednocześnie z rejestrów wykreślono 5,1 tys. osób, z czego zdecydowana większość, bo aż 71,7%, znalazła zatrudnienie. Pracodawcy zgłosili 1,6 tys. ofert pracy, czyli o pół tysiąca więcej niż miesiąc wcześniej. Mimo to znalezienie zatrudnienia pozostaje wyzwaniem – statystycznie na jedną ofertę pracy przypadało 56 bezrobotnych. Jest to jednak poprawa w stosunku do grudnia, kiedy na jedno wolne stanowisko przypadały 72 osoby.

Kto najczęściej trafia na bezrobocie? Te grupy mają największy problem

Raport szczegółowo analizuje strukturę bezrobocia, wskazując grupy najbardziej narażone na utratę pracy. Największy odsetek, bo aż 54,4% ogółu bezrobotnych, stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, a ich udział wzrósł w ciągu roku o 0,9 p.proc. Problemem jest również brak prawa do zasiłku – dotyczył on aż 64,2 tys. osób, co stanowi 85,8% wszystkich zarejestrowanych. Ich udział także wzrósł w skali roku.

Wśród bezrobotnych 15,0% stanowiły osoby do 25. roku życia, a ich odsetek nieznacznie wzrósł w porównaniu ze styczniem 2025 roku. Z kolei udział osób po 50. roku życia zmalał i wyniósł 24,1%. Warto również zauważyć, że spadł udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych – z 50,2% do 48,7% rok do roku.

Co ludzie powiedzą? Bezrobocie 6%. „Z pracą jest dramat”, „Młodym się nie chce pracować” - Co Ludzie Powiedzą