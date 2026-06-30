Uważaj na tę roślinę. Wygląda niewinnie, a jest bardzo niebezpieczna! „To nie jest zwykły chwast”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-30 12:30

Lato trwa w pełni a razem z nim rozkwit różnego rodzaju roślin! Niestety, również tych niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie przestrzega przed Barszczem Sosnowskiego. Jak go odróżnić?

Rozległe pole z kwitnącym barszczem Sosnowskiego o charakterystycznych białych baldachach i zielonych, grubych łodygach, wyróżniającym się na tle błękitnego nieba z białymi chmurami. Więcej o tej niebezpiecznej roślinie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Getty Image Zwykły spacer i poparzenie jak po wrzątku. Barszcz Sosnowskiego znów sieje postrach w Polsce
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ostrzega: Barszcz Sosnowskiego, pozornie niewinny, wywołuje poważne poparzenia skóry.
  • Naucz się rozpoznawać tę gigantyczną roślinę po fioletowej łodydze i białych kwiatostanach, aby uniknąć groźnej pomyłki.
  • Sprawdź, jak postępować po kontakcie z toksyną i co zrobić, gdy ją zauważysz, by skutecznie chronić swoje zdrowie!

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, która występuje w Polsce, a jednym z jej głównych bastionów jest województwo podkarpackie. Największe skupiska znajdują się w Bieszczadach, okolicach Krosna, Rzeszowa oraz w dorzeczach rzek.

Wygląda niewinnie, ale może przynieść ogromne szkody w postaci poparzeń ciała! Jak podkreśla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie w komunikacie: „To nie jest zwykły chwast”.

Jak rozpoznać tę roślinę? WSSE przypomina, czym wyróżnia się Barszcz Sosowskiego:

  • gigantyczny wzrost (często 3-5 metrów – znacznie wyższy od człowieka),
  • gruba, nakrapiana fioletowo łodyga i ogromne liście,
  • wielkie, białe baldachy kwiatów (jak gigantyczny koper).

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Barszcz Sosnowskiego. Co robić?

Co w przypadku, kiedy natkniemy się na Barszcz Sosnowskiego? Przede wszystkim nie należy dotykać, ani zrywać tej rośliny! Nie należy też jej samodzielnie kosić. Szczególną uwaga należy otoczyć dzieci i zwierzęta, by nie dotknęły rośliny.

Warto zrobić zdjęcie rośliny (oczywiście z bezpiecznej odległości), zapisać lokalizację i zgłosić znalezisko do urzędu gminy lub zarządcy terenu. Jak zachować się, kiedy wystąpił kontakt z rośliną? Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie radzi:

  • Umyj skórę dużą ilością wody z mydłem.
  • Chroń przed słońcem przez minimum 48 godzin (promienie UV aktywują toksynę!).
  • Przy pęcherzach lub bólu – pędź do lekarza.

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