Uważaj na tę roślinę. Wygląda niewinnie, a jest bardzo niebezpieczna! „To nie jest zwykły chwast”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ostrzega: Barszcz Sosnowskiego, pozornie niewinny, wywołuje poważne poparzenia skóry.

Naucz się rozpoznawać tę gigantyczną roślinę po fioletowej łodydze i białych kwiatostanach, aby uniknąć groźnej pomyłki.

Sprawdź, jak postępować po kontakcie z toksyną i co zrobić, gdy ją zauważysz, by skutecznie chronić swoje zdrowie!

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, która występuje w Polsce, a jednym z jej głównych bastionów jest województwo podkarpackie. Największe skupiska znajdują się w Bieszczadach, okolicach Krosna, Rzeszowa oraz w dorzeczach rzek.

Wygląda niewinnie, ale może przynieść ogromne szkody w postaci poparzeń ciała! Jak podkreśla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie w komunikacie: „To nie jest zwykły chwast”.

Jak rozpoznać tę roślinę? WSSE przypomina, czym wyróżnia się Barszcz Sosowskiego:

gigantyczny wzrost (często 3-5 metrów – znacznie wyższy od człowieka),

gruba, nakrapiana fioletowo łodyga i ogromne liście,

wielkie, białe baldachy kwiatów (jak gigantyczny koper).

Barszcz Sosnowskiego. Co robić?

Co w przypadku, kiedy natkniemy się na Barszcz Sosnowskiego? Przede wszystkim nie należy dotykać, ani zrywać tej rośliny! Nie należy też jej samodzielnie kosić. Szczególną uwaga należy otoczyć dzieci i zwierzęta, by nie dotknęły rośliny.

Warto zrobić zdjęcie rośliny (oczywiście z bezpiecznej odległości), zapisać lokalizację i zgłosić znalezisko do urzędu gminy lub zarządcy terenu. Jak zachować się, kiedy wystąpił kontakt z rośliną? Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie radzi:

Umyj skórę dużą ilością wody z mydłem.

Chroń przed słońcem przez minimum 48 godzin (promienie UV aktywują toksynę!).

Przy pęcherzach lub bólu – pędź do lekarza.