Uszkodzone dachy, zalane piwnice. Tutaj było najgorzej. Blisko 60 interwencji strażaków na Podkarpaciu

W ostatnim czasie pogoda nie odpuszcza, a intensywne burze sieją zniszczenie. We wtorek (14 lipca) przez Podkarpacie przeszły gwałtowne nawałnice. Strażacy interweniowali blisko 60 razy.

Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic, posesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach – informuje st. bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W trzech przypadkach strażacy pomagali zabezpieczyć zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W Nowym Lublińcu w powiecie lubaczowskim, silny podmuch wiatru zerwał częściowo dach na budynku wielorodzinnym.

Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: przemyskim, lubaczowskim oraz jarosławskim.

Na szczęście nikt nie został ranny. Apelujemy o rozsądek, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych w przypadku zapowiedzi burzy zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi – apeluje st. bryg. Marcin Betleja

Alerty RCB. Pogoda przyniesie kolejne burze

To jednak nie koniec, ponieważ Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości SMS ostrzegające przed burzami do mieszkańców wybranych regionów. Alerty trafiły do osób przebywających na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, a także w określonych powiatach województw śląskiego, lubelskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.

Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni