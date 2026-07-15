Nocne alerty RCB. Gwałtowne burze, silny wiatr i deszcze w sześciu województwach

Gwałtowne zjawiska pogodowe. Alerty SMS trafiły do mieszkańców

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło procedurę ostrzegawczą, rozsyłając wiadomości SMS do mieszkańców wybranych regionów. Alerty trafiły do osób przebywających na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, a także w określonych powiatach województw śląskiego, lubelskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Ostrzeżenia objęły między innymi mieszkańców Katowic, Zamościa, Zielonej Góry oraz Bolesławca.

Część odbiorców została obudzona przez alerty wysyłane w godzinach nocnych. W przesłanym przez RCB komunikacie przypomniano o nadchodzącym zagrożeniu.

Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni

Zasady bezpieczeństwa podczas burzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina podstawowe zasady, o których należy pamiętać w trakcie gwałtownych zjawisk pogodowych. Eksperci radzą, aby w miarę możliwości w ogóle nie wychodzić z domu. Przed nadejściem burzy konieczne jest szczelne zamknięcie okien i drzwi. Rekomenduje się również przestawienie pojazdów zaparkowanych pod drzewami w bezpieczniejsze lokalizacje. Osoby, które zostaną zaskoczone przez burzę na otwartej przestrzeni, powinny niezwłocznie poszukać schronienia, bezwzględnie unikając przebywania w pobliżu drzew. Warto także zatroszczyć się o zwierzęta domowe oraz przygotować awaryjne źródła światła, takie jak latarki na baterie, na wypadek uszkodzenia linii energetycznych przez wiatr. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ spadające konary oraz silne podmuchy wiatru na otwartych przestrzeniach stanowią poważne zagrożenie na drodze.

Gdzie jest burza? Jak śledzić rozwój sytuacji

Służby zalecają bieżące monitorowanie sytuacji pogodowej i sprawdzanie, gdzie aktualnie występują wyładowania atmosferyczne. Przydatne w tym celu mogą być popularne aplikacje pogodowe oraz interaktywne radary online, które ułatwiają śledzenie przemieszczających się frontów burzowych.