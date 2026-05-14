Noc Muzeów 2026 w Rzeszowie. 18 otwartych placówek i jubileuszowa edycja

Jubileuszowa Noc Muzeów w Rzeszowie

W najbliższą sobotę, 16 maja, mieszkańcy stolicy Podkarpacia będą mogli wziąć udział w dwudziestej odsłonie tego popularnego wydarzenia. Aż 18 różnych placówek zaplanowało nocne udostępnianie swoich wnętrz dla zwiedzających. Organizatorzy zapowiadają niezwykle bogaty harmonogram, w którym znalazły się między innymi seanse filmowe, interaktywne pokazy oraz inspirujące spotkania z artystami. Nie zabraknie również koncertów, unikalnych wystaw i intrygujących działań performatywnych. Wieczorne zwiedzanie to dla uczestników doskonała szansa, aby spojrzeć na znane obiekty z zupełnie nowej, fascynującej perspektywy.

Noc Muzeów w Rzeszowie 2026. Pełny harmonogram

Poniżej prezentujemy kompletny wykaz zaangażowanych instytucji oraz szczegółowy plan wydarzeń przygotowanych specjalnie na ten wyjątkowy majowy wieczór.