Turystka wyszła na balkon i oniemiała. Tuż przy parkingu hotelu w Bieszczadach spacerowały niedźwiedzie. „Ale mi się ręce trzęsą”

- Turystka z hotelu Solina Resort w Bieszczadach nagrała z balkonu swojego pokoju dwa niedźwiedzie, które pojawiły się w pobliżu obiektu.Nagranie, na którym widać zwierzęta, szybko zyskało popularność w sieci, wywołując żywe komentarze internautów.
- Autentyczność zdarzenia potwierdziła managerka Solina Resort.
Turystka zatrzymała się w Bieszczadach w hotelu Solina Resort. Gdy wyszła na balkon hotelowego pokoju, jej oczom ukazały się dwa niedźwiedzie! Kobieta postanowiła wszystko nagrać, a filmik umieściła w sieci.
Boże, zobaczcie, to jest prawda! To nie jest fake, Jezuuu! Jesteśmy w hotelu, na balkonie. Piotrek pobiegł do recepcji. Tu stoi nasz samochód. O Boże. Tu jest nasz piękny widok na jezioro. Ale mi się ręce trzęsą, ja pierdzielę. I wędrują sobie (niedźwiedzie – przyp. red.) – komentowała na bieżąco kobieta.
Pod nagraniem znalazło się mnóstwo komentarzy.
„No to tylko się cieszyć 😊 nie każdy ma okazję miski na wolności zobaczyć 😊 super sprawa 😊😎 „ , „Ludzie wy tak serio ?? Przecież to Bieszczady po to się tam jedzie 🥰 To ich teren.”, „No i idź teraz spokojnie na szlak😳masakra, pozdrawiam serdecznie”.
Autentyczność nagrania potwierdziła Karolina Woźniak, manager Solina Resort, w rozmowie z Onetem:
Jest to autentyczne nagranie, zrobił je jeden z gości naszego hotelu. (…) Zachowujemy środki ostrożności, a władze gminy również reagują. Niedźwiedzie po raz pierwszy tak blisko podeszły w Polańczyk. Wcześniej pojawiły się w okolicznych miejscowościach – powiedziała.