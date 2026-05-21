Turystka wyszła na balkon i oniemiała. Tuż przy parkingu hotelu w Bieszczadach spacerowały niedźwiedzie. „Ale mi się ręce trzęsą”

Agnieszka Przystaś
2026-05-21 14:25

Niedźwiedzie w ostatnim czasie to częsty temat w mediach, rozmowach i socialach. Nic dziwnego, te dzikie zwierzęta jeszcze niedawno kojarzyły się z głębokimi Bieszczadami, dziś okazuje się, że coraz bardziej śmiało pojawiają się w okolicach zabudowań. Jedna z turystek nagrała filmik z dwoma niedźwiedziami, które pojawiły się tuż obok parkingu hotelowego.

Autor: Tik tok doris_doriz.cake / pixabay / Materiały prasowe
  • Turystka z hotelu Solina Resort w Bieszczadach nagrała z balkonu swojego pokoju dwa niedźwiedzie, które pojawiły się w pobliżu obiektu.Nagranie, na którym widać zwierzęta, szybko zyskało popularność w sieci, wywołując żywe komentarze internautów.
  • Autentyczność zdarzenia potwierdziła managerka Solina Resort.

Turystka zatrzymała się w Bieszczadach w hotelu Solina Resort. Gdy wyszła na balkon hotelowego pokoju, jej oczom ukazały się dwa niedźwiedzie! Kobieta postanowiła wszystko nagrać, a filmik umieściła w sieci.

 Boże, zobaczcie, to jest prawda! To nie jest fake, Jezuuu! Jesteśmy w hotelu, na balkonie. Piotrek pobiegł do recepcji. Tu stoi nasz samochód. O Boże. Tu jest nasz piękny widok na jezioro. Ale mi się ręce trzęsą, ja pierdzielę. I wędrują sobie (niedźwiedzie – przyp. red.) – komentowała na bieżąco kobieta.

Pod nagraniem znalazło się mnóstwo komentarzy.

„No to tylko się cieszyć 😊 nie każdy ma okazję miski na wolności zobaczyć 😊 super sprawa 😊😎 „ , „Ludzie wy tak serio ?? Przecież to Bieszczady po to się tam jedzie 🥰 To ich teren.”, „No i idź teraz spokojnie na szlak😳masakra, pozdrawiam serdecznie”.

Autentyczność nagrania potwierdziła Karolina Woźniak, manager Solina Resort, w rozmowie z Onetem:

Jest to autentyczne nagranie, zrobił je jeden z gości naszego hotelu. (…) Zachowujemy środki ostrożności, a władze gminy również reagują. Niedźwiedzie po raz pierwszy tak blisko podeszły w Polańczyk. Wcześniej pojawiły się w okolicznych miejscowościach – powiedziała.

