Tu w Podkarpackiem bezrobocie bije rekordy. Urząd Statystyczny pokazał najnowsze dane

Urząd Statystyczny w Rzeszowie opublikował dane o bezrobociu za grudzień 2025

Z komunikatu dotyczącego sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wynika, że na koniec grudnia 2025 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 72,1 tys. osób. To o 1,6 tys. więcej niż miesiąc wcześniej i o 4,7 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Kobiety stanowiły 49,1% wszystkich bezrobotnych.

Wzrosła także stopa bezrobocia rejestrowanego. Na koniec grudnia 2025 roku wyniosła ona 9,3%. To wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z listopadem oraz o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z grudniem 2024 roku.

Dla porównania, stopa bezrobocia w całej Polsce wyniosła w tym czasie 5,7% (rok wcześniej było to 5,1%).

Podkarpackie wśród województw z najwyższym bezrobociem

W zestawieniu województw Podkarpackie uplasowało się bardzo wysoko. Jak podano w komunikacie, region znalazł się na piętnastym miejscu w rankingu województw pod względem wysokości stopy bezrobocia, ex aequo z warmińsko-mazurskim. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim – 3,5%.

Tu sytuacja jest najgorsza. Bezrobocie w powiatach mocno się różni

Największe różnice widać jednak na poziomie lokalnym. Według danych za koniec grudnia 2025 roku najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim wystąpiła w powiecie brzozowskim i wyniosła aż 20,5%. Z kolei najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Krośnie, gdzie stopa wyniosła 3,8%.

W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost stopy bezrobocia wystąpił w 21 powiatach, a największy odnotowano w powiecie przemyskim (o 0,6 punktu procentowego). W powiecie rzeszowskim oraz w Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu stopa bezrobocia nie zmieniła się względem listopada. Z kolei w porównaniu z grudniem 2024 roku wzrost stopy bezrobocia zanotowano w 23 powiatach, a największy wzrost pojawił się w powiecie dębickim (o 1,1 punktu procentowego). Spadek stopy bezrobocia wystąpił jedynie w powiecie brzozowskim (o 0,3 punktu procentowego) oraz bieszczadzkim (o 0,2 punktu procentowego).

Mniej wyrejestrowań, więcej bezrobotnych bez zasiłku

W grudniu 2025 roku zarejestrowano w urzędach pracy 6,3 tys. nowych bezrobotnych. Jednocześnie z ewidencji wyrejestrowano 4,7 tys. osób, czyli mniej niż miesiąc wcześniej. Główną przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy – dotyczyło to 3,3 tys. osób, a ich udział wśród wszystkich wyrejestrowanych wzrósł do 70,3%.

Warto też zwrócić uwagę na dane dotyczące osób pozostających bez prawa do zasiłku. Na koniec grudnia 2025 roku było to 61,6 tys. bezrobotnych, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł do 85,4%.

Ofert pracy mniej, a konkurencja większa

Raport pokazuje również, że w grudniu 2025 roku do urzędów pracy zgłoszono 1,1 tys. ofert pracy, czyli o 0,3 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. W efekcie na jedną ofertę pracy przypadało 72 bezrobotnych, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 55.

