Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Mamy doskonałe informacje dla rzeszowian – jakość powietrza w naszym mieście jest dziś bardzo dobra oraz dobra. Mimo chłodniejszego dnia i zwiększonego ogrzewania domów, stężenie szkodliwych pyłów utrzymuje się na wyjątkowo niskim poziomie. Na stacji pomiarowej przy Al. Rejtana ogólny indeks jakości powietrza wskazuje poziom bardzo dobry, a przy Al. Piłsudskiego określono go jako dobry (z zastrzeżeniem, że dla pyłu PM10 jest on tam również bardzo dobry). Takie warunki sprzyjają spacerom, aktywności sportowej oraz wietrzeniu mieszkań przed nadchodzącym wieczorem.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić stan powietrza, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na wartości 50 µg/m³. W przypadku pyłu PM2.5 norma roczna GIOŚ wynosi 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby jego dobowy poziom nie przekraczał 15 µg/m³.

Oto szczegółowe odczyty z rzeszowskich stacji pomiarowych z dnia 23 listopada:

Rzeszów, Al. Rejtana (odczyt z godz. 08:20) – ogólny indeks jakości powietrza oraz indeksy dla pyłów PM10 i PM2.5 są bardzo dobre .

(odczyt z godz. 08:20) – ogólny indeks jakości powietrza oraz indeksy dla pyłów PM10 i PM2.5 są . Rzeszów, Al. Piłsudskiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10 wynosi 23.2 µg/m³ , a PM2.5 wynosi 15.3 µg/m³ . Ogólny wskaźnik stacji jest dobry , a dla PM10 bardzo dobry . Dzisiejsze stężenie PM10 stanowi zaledwie 46% dobowej normy bezpieczeństwa.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10 wynosi , a PM2.5 wynosi . Ogólny wskaźnik stacji jest , a dla PM10 . Dzisiejsze stężenie PM10 stanowi zaledwie 46% dobowej normy bezpieczeństwa. Rzeszów, ul. Starzyńskiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10 wynosi 19.6 µg/m³ , a PM2.5 wynosi 16.6 µg/m³ . Wynik PM10 to niecałe 40% dopuszczalnego limitu dobowego.

(pomiar z godz. 08:00) – PM10 wynosi , a PM2.5 wynosi . Wynik PM10 to niecałe 40% dopuszczalnego limitu dobowego. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (pomiar z godz. 08:00) – PM10 wynosi 20.2 µg/m³, a PM2.5 wynosi 15.1 µg/m³. Stężenie PM10 pozostaje daleko w bezpiecznych granicach.

Wszystkie dzisiejsze wyniki pokazują, że stężenia pyłów zawieszonych w Rzeszowie są ponad dwukrotnie niższe niż dozwolone limity dobowe, a wartości pyłu PM2.5 kształtują się na poziomie bardzo bliskim wytycznym WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to rodzaj toksycznej mgły, która powstaje w chwili, gdy dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny z rur wydechowych mieszają się z wilgotnym, chłodnym powietrzem. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu unoszą się wtedy tuż nad ziemią i wraz z oddechem trafiają do naszych płuc. Choć dzisiaj warunki są sprzyjające, warto wyrobić w sobie prosty nawyk na cały sezon zimowy. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli jesteś seniorem, kobietą w ciąży lub opiekujesz się dziećmi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie