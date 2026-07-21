Trzech mężczyzn zatrzymanych w Bieszczadach. Byli poszukiwani do odbycia kary

W ciągu jednego dnia na terenie powiatu bieszczadzkiego policjanci zatrzymali trzech mężczyzn poszukiwanych do odbycia kar pozbawienia wolności za wykroczenia. Do działań doszło w miniony piątek, a interwencje objęły m.in. Ustrzyki Dolne i Równię.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, funkcjonariusze ujawnili poszukiwanych zarówno podczas patrolu, jak i w czasie innych interwencji.

Trzy zatrzymania jednego dnia

Policja przypomina, że w ramach swoich ustawowych zadań współpracuje z sądem i prokuraturą przy poszukiwaniu osób, które ukrywają się przed organami ścigania. W opisywanym przypadku efekty tych działań były widoczne tego samego dnia w kilku różnych okolicznościach.

Pierwsze z zatrzymań miało miejsce na deptaku miejskim w Ustrzykach Dolnych. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli tam poszukiwanego 42-letniego mieszkańca powiatu bieszczadzkiego i podjęli wobec niego interwencję.

Jak podaje policyjny komunikat, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione wykroczenia. Po zatrzymaniu 42-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Najpierw Ustrzyki Dolne, potem Równia

To nie był koniec działań tego dnia. Następnie funkcjonariusze pojechali do Równi, gdzie według posiadanych informacji miała przebywać kolejna poszukiwana osoba.

Na miejscu policjanci potwierdzili obecność mężczyzny i zatrzymali 58-latka. W tym przypadku komunikat precyzuje, że był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesku.

58-latek ma do odbycia 15 dni pozbawienia wolności w związku z popełnionymi wykroczeniami. Tak jak w pierwszym przypadku, po zatrzymaniu został doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Poszukiwany ujawniony podczas interwencji

Trzeci z mężczyzn został ujawniony w innych okolicznościach. Policjanci pojechali na interwencję dotyczącą zakłócania porządku publicznego i właśnie podczas tych czynności wylegitymowali 60-latka z terenu powiatu bieszczadzkiego.

Po sprawdzeniu okazało się, że także on jest osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Lesku. Ma do odbycia 15 dni pozbawienia wolności za wykroczenia pospolite.

Również ten mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Komunikat nie wskazuje dokładnie, gdzie doszło do tej interwencji związanej z zakłócaniem porządku publicznego.

Co wiadomo o dalszym losie zatrzymanych

Z policyjnej informacji wynika, że wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani tego samego dnia. Wiadomo też, że dwóch z nich zostało przewiezionych do zakładu karnego, gdzie będą odbywać wymierzone im kary.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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