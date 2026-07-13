Te wsie mogą zyskać status miasta. Na liście 12 miejscowości

Projekt opublikowany przez MSWiA przewiduje, że od 1 stycznia 2027 roku prawa miejskie zyska 12 miejscowości, które obecnie mają status wsi. Liderem zestawienia jest województwo podkarpackie, gdzie awansować mają aż cztery miejscowości.

Czudec,

Gorzyce,

Wielopole Skrzyńskie,

Żołynia.

Na kolejnym miejscu plasuje się województwo podlaskie, gdzie zmiany obejmą trzy wsie:

Bakałarzewo,

Filipów,

Mielnik.

W Wielkopolsce status miasta mogą odzyskać dwie miejscowości:

Kazimierz Biskupi

Kobyla Góra.

Listę uzupełniają trzy wsie z innych regionów. Są to Choceń zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim, lubelski Milejów oraz Rzekuń na Mazowszu.

Gminy i miasta z nowymi granicami od 2027 roku

Projekt zakłada nie tylko nadawanie praw miejskich, ale również modyfikację przebiegu granic między poszczególnymi gminami. Taka korekta planowana jest między innymi:

na Kujawach i Pomorzu, między Dobrczem a Koronowem oraz Lnianem a Drzycimiem,

w regionie lubelskim, na linii Firlej - Michów,

w Lubuskiem, pomiędzy Szprotawą a Małomicami,

w Małopolsce, na styku Starego Sącza i miasta Nowy Sącz,

na Śląsku, między Rybnikiem a Czerwionką-Leszczynami,

na Pomorzu Zachodnim, dzieląc terytoria Mielna i Sianowa.

Podobne korekty terytorialne dotkną samych miast. Zmiany granic obejmą łącznie siedem ośrodków miejskich w różnych częściach kraju.

Strzelno (Kujawsko-Pomorskie),

Strzelce Krajeńskie (Lubuskie),

Stary Sącz (Małopolskie),

Baranów Sandomierski (Podkarpackie),

Zalewo i Biskupiec (Warmińsko-Mazurskie),

Mielno (Zachodniopomorskie).

Dodatkowo resort spraw wewnętrznych planuje zmianę nazewnictwa. Funkcjonująca dotychczas gmina Chełm w województwie lubelskim ma przyjąć nazwę Pokrówka.

Urzędnicy przewidują kolejne roszady z początkiem 2028 roku. Wtedy nowe granice mają zyskać Żory z sąsiadującym Suszcem, a także kaliskopomorska gmina z terytorium Ińska.

Procedura zmian terytorialnych wymaga zatwierdzenia przez władze centralne. Rada Ministrów analizuje wnioski samorządowe przez rok od momentu ich złożenia, maksymalnie do końca lipca roku poprzedzającego wejście zmian w życie. Chociaż porozumienie między zainteresowanymi samorządami jest ważnym argumentem dla rządu, ostateczna decyzja i tak pozostaje w gestii Rady Ministrów.