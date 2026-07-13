Te wsie mogą zyskać status miasta. Na liście 12 miejscowości

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-13 9:55

Od 2027 roku mapa Polski może ulec modyfikacji. Prawa miejskie ma szansę zdobyć 12 wsi, z czego aż cztery zlokalizowane są w jednym regionie. Rządowy projekt MSWiA zakłada też przesunięcie granic niektórych gmin i miast. O które miejscowości chodzi?

Panorama miejscowości Żołynia z widokiem na domy i kościół. O nowych miastach w regionie przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Wikipedia/Patryk2710 - Praca własna/CC BY 4.0/ Creative Commons

Projekt opublikowany przez MSWiA przewiduje, że od 1 stycznia 2027 roku prawa miejskie zyska 12 miejscowości, które obecnie mają status wsi. Liderem zestawienia jest województwo podkarpackie, gdzie awansować mają aż cztery miejscowości.

  • Czudec,
  • Gorzyce,
  • Wielopole Skrzyńskie,
  • Żołynia.

Na kolejnym miejscu plasuje się województwo podlaskie, gdzie zmiany obejmą trzy wsie:

  • Bakałarzewo,
  • Filipów,
  • Mielnik.

W Wielkopolsce status miasta mogą odzyskać dwie miejscowości:

  • Kazimierz Biskupi
  • Kobyla Góra.

Listę uzupełniają trzy wsie z innych regionów. Są to Choceń zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim, lubelski Milejów oraz Rzekuń na Mazowszu.

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Gminy i miasta z nowymi granicami od 2027 roku

Projekt zakłada nie tylko nadawanie praw miejskich, ale również modyfikację przebiegu granic między poszczególnymi gminami. Taka korekta planowana jest między innymi:

  • na Kujawach i Pomorzu, między Dobrczem a Koronowem oraz Lnianem a Drzycimiem,
  • w regionie lubelskim, na linii Firlej - Michów,
  • w Lubuskiem, pomiędzy Szprotawą a Małomicami,
  • w Małopolsce, na styku Starego Sącza i miasta Nowy Sącz,
  • na Śląsku, między Rybnikiem a Czerwionką-Leszczynami,
  • na Pomorzu Zachodnim, dzieląc terytoria Mielna i Sianowa.

Podobne korekty terytorialne dotkną samych miast. Zmiany granic obejmą łącznie siedem ośrodków miejskich w różnych częściach kraju.

  • Strzelno (Kujawsko-Pomorskie),
  • Strzelce Krajeńskie (Lubuskie),
  • Stary Sącz (Małopolskie),
  • Baranów Sandomierski (Podkarpackie),
  • Zalewo i Biskupiec (Warmińsko-Mazurskie),
  • Mielno (Zachodniopomorskie).

Dodatkowo resort spraw wewnętrznych planuje zmianę nazewnictwa. Funkcjonująca dotychczas gmina Chełm w województwie lubelskim ma przyjąć nazwę Pokrówka.

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