Te wsie mogą zyskać status miasta. Na liście 12 miejscowości

Projekt opublikowany przez MSWiA przewiduje, że od 1 stycznia 2027 roku prawa miejskie zyska 12 miejscowości, które obecnie mają status wsi. Liderem zestawienia jest województwo podkarpackie, gdzie awansować mają aż cztery miejscowości.
- Czudec,
- Gorzyce,
- Wielopole Skrzyńskie,
- Żołynia.
Na kolejnym miejscu plasuje się województwo podlaskie, gdzie zmiany obejmą trzy wsie:
- Bakałarzewo,
- Filipów,
- Mielnik.
W Wielkopolsce status miasta mogą odzyskać dwie miejscowości:
- Kazimierz Biskupi
- Kobyla Góra.
Listę uzupełniają trzy wsie z innych regionów. Są to Choceń zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim, lubelski Milejów oraz Rzekuń na Mazowszu.
Gminy i miasta z nowymi granicami od 2027 roku
Projekt zakłada nie tylko nadawanie praw miejskich, ale również modyfikację przebiegu granic między poszczególnymi gminami. Taka korekta planowana jest między innymi:
- na Kujawach i Pomorzu, między Dobrczem a Koronowem oraz Lnianem a Drzycimiem,
- w regionie lubelskim, na linii Firlej - Michów,
- w Lubuskiem, pomiędzy Szprotawą a Małomicami,
- w Małopolsce, na styku Starego Sącza i miasta Nowy Sącz,
- na Śląsku, między Rybnikiem a Czerwionką-Leszczynami,
- na Pomorzu Zachodnim, dzieląc terytoria Mielna i Sianowa.
Podobne korekty terytorialne dotkną samych miast. Zmiany granic obejmą łącznie siedem ośrodków miejskich w różnych częściach kraju.
- Strzelno (Kujawsko-Pomorskie),
- Strzelce Krajeńskie (Lubuskie),
- Stary Sącz (Małopolskie),
- Baranów Sandomierski (Podkarpackie),
- Zalewo i Biskupiec (Warmińsko-Mazurskie),
- Mielno (Zachodniopomorskie).
Dodatkowo resort spraw wewnętrznych planuje zmianę nazewnictwa. Funkcjonująca dotychczas gmina Chełm w województwie lubelskim ma przyjąć nazwę Pokrówka.
Urzędnicy przewidują kolejne roszady z początkiem 2028 roku. Wtedy nowe granice mają zyskać Żory z sąsiadującym Suszcem, a także kaliskopomorska gmina z terytorium Ińska.
Procedura zmian terytorialnych wymaga zatwierdzenia przez władze centralne. Rada Ministrów analizuje wnioski samorządowe przez rok od momentu ich złożenia, maksymalnie do końca lipca roku poprzedzającego wejście zmian w życie. Chociaż porozumienie między zainteresowanymi samorządami jest ważnym argumentem dla rządu, ostateczna decyzja i tak pozostaje w gestii Rady Ministrów.